Le coup d'envoi du Téléthon 2019

Les bénévoles du centre de promesses répondent aux appels au 3637 jusqu'à 22h samedi et dimanche. De nombreuses animations sont organisées en faveur de l'événement. L'objectif : récolter un maximum de dons pour la recherche sur des maladies rares.

Les bénévoles au rendez-vous

« C’est très important pour la recherche »

Des associations aussi mobilisées

C'est avec un premier don de 10 000 francs CFP que le centre de promesses installé au coeur de la mairie de Nouméa débute l’ édition 2019 du Téléthon Sur place, une quarantaine de bénévoles se succèdent de 8h à 22h et répondent aux appels au 3637. Nom, adresse, numéro de téléphone et montant de la promesse de don, pour Marilyne, bénévole depuis plus de quinze ans, l'exercice semble être un jeu d'enfant.« C’est important de pouvoir être là tous en communion pour aider la recherche. J’ai toujours beaucoup de plaisir à donner l‘amour et à donner de moi-même. En plus pour une bonne cause, celle-ci me tient à coeur ».Une fois la promesse actée, une enveloppe est envoyée au domicile du donateur par l'OPT. Il doit y ajouter le montant, puis la renvoyer par la poste.En 2018, ce sont 310 appels qui ont été recensés, pour un montant global des recettes, toutes animations confondues, de 14 millions 900 francs CFP.« C’est grâce au Téléthon que beaucoup de maladies orphelines sont soignées et guéries à présent. Nul n’est à l’abri d’une maladie, et faire un don au Téléthon, c’est très important pour la recherche» rappelle Mireille Levy, responsable du centre de promesse de dons de la province Sud.Sur 1000 francs de dons, ce sont environ 800 francs qui iront à la recherche. L'année dernière, les recettes ont d'ailleurs permis l'achat de quatre fauteuils électriques d'une valeur de plus d'un million de francs CFP. Cette année encore, les bénévoles espèrent témoigner de la générosité des Calédoniens.De nombreuses associations prennent également part à l'événement comme l'Association Accompagnement vers l'Autonomie, qui a apporté ce matin sa contribution à hauteur de 200 000 francs.« Toute notre association s’est réunie pour une vente de brochettes et de gâteaux au profit du Téléthon. On participe parce qu’on suit au quotidien des enfants en situation de handicap et l’AFM participe aussi à l’acquisition de fauteuils. Donc c’était important pour nous pour la première année de se mobiliser pour le Téléthon » explique Christelle Simoeh, la directrice de l'association Accompagnement vers l'Autonomie.La récolte de dons se poursuit tout le week-end sur l'ensemble du territoire.