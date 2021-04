Covid-19 : l'utilisation de l'étoile jaune pour dénoncer la campagne de vaccination suscite l'indignation

Jérôme Comin et Coralie Cochin •

"Son utilisation relève d'un amalgame aussi indigne qu'inacceptable." Le Haut-commissariat a dénoncé, jeudi 22 avril, l'utilisation de l'étoile jaune par des organisateurs appelant à une manifestation contre le projet de pass sanitaire à Nouméa samedi. Dans ce tract, relayé sur les réseaux sociaux, des associations comme CVTH ou EPLP (Ensemble pour la planète) ont comparé le sort des anti-vaccins à celui des juifs durant la seconde guerre mondiale.

Le Haut-commissaire de la République condamne fermement l’usage, sur les réseaux sociaux, de l’étoile jaune par les organisateurs appelant à une manifestation contre le pass sanitaire samedi 24 avril. L'utilisation de ce symbole relève d’un amalgame aussi indigne qu’inacceptable. pic.twitter.com/O3AIdADjct — Haut-commissariat988 (@HC98800) April 22, 2021

Une comparaison qui a fait aussi bondir la Ligue des droits de l'homme et des citoyens de Nouvelle-Calédonie. "Quelle offense pour les Juifs qui ont survécu et pour leurs descendants, quel irrespect pour 6 millions de Juifs exterminés dans des conditions atroces entre toutes !", a déclaré dans un communiqué publié jeudi la LDH NC.

"On ne laissera pas ça sous silence"

De son côté, la communauté juive de Nouvelle-Calédonie, qui compte une centaine de personnes, a déploré l'utilisation de ce symbole. "Aujourd'hui, dans une manifestation qui n'a rien à voir, qu'on se permette d'utiliser ce symbole pour dire : 'Si ça continue, on va vivre dans des ghettos, car on ne pourra pas voyager sans être vacciné', c'est manquer de respect et c'est ce qui nous indigne", a expliqué, très émue, à NC La 1ère Alexandra Meraha, représentante de l’association cultuelle israélite de Nouvelle-Calédonie

Et la jeune femme de préciser qu'elle envisage des actions pour empêcher l'utilisation de ce symbole. "Si samedi, la manifestation a lieu et que des gens portent cette étoile en signe de protestation, on se mobilisera pour faire un recours, ou déposer plainte, assure-t-elle. On ne laissera pas ça sous silence."