Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie retourne en confinement à partir de mardi midi, pour quinze jours

La Nouvelle-Calédonie n'est plus Covid-free, le président du gouvernement annonce ce lundi soir le passage en confinement strict dès ce mardi midi, pour deux semaines Les établissements scolaires sont d'ores et déjà fermés.

Rédactions de NC la 1ere •

Troisième confinement en dix-huit mois. Un confinement strict et généralisé qui prendra effet ce mardi 7 septembre à midi, et pour quinze jours, viennent d'annoncer les autorités. Le président du gouvernement, Louis Mapou, a confirmé depuis le siège de l'exécutif que trois cas autochtones de Covid-19 ont été détectés en Calédonie auprès de trois résidents.

Trois résidents

Une de ces personnes est hospitalisée au Médipôle depuis plusieurs jours, elle est symptômatique "depuis une semaine environ" et non vaccinée.

La seconde, vaccinée et asymptômatique, a été détectée avant son embarquement pour Wallis-et-Futuna, ce lundi matin, à l'aéroport de la Tontouta, alors que des tests antigéniques étaient effectués sur les passagers dans le cadre de la bulle sanitaire entre les deux collectivités. Vol annulé d'emblée.

La troisième, a été évasanée depuis Lifou, non vaccinée et symptômatique, a été admise en réanimation ce lundi après-midi. Elles sont toutes trois hospitalisées à l'unité Covid-19 du Médipôle.

Il s’agit de trois cas autochtones. Ils proviennent de situations sociétales très différenciées. Les investigations ont été lancées immédiatement afin d’identifier les cas contacts de ces personnes et essayer d’identifier la chaîne de transmission. Leurs proches sont isolés à domicile ou pour certains, à l’hôtel. Déclaration de Louis Mapou, président du gouvernement

Confiner pour casser la chaîne de transmission

Ces personnes n'ont aucun lien les unes avec les autres et n'ont pas voyagé récemment, a-t-il insisté. Cela signifie que le virus a commencé à circuler en Nouvelle-Calédonie, a-t-il poursuivi, et qu'à cette heure, plusieurs dizaines de Calédoniennes et de Calédoniens sont probablement contaminés. Le confinement doit permettre de casser la transmission du virus.

Ecoles fermées

Etablissements scolaires et campus sont d'ores et déjà fermés, là aussi pour quinze jours. Les crèches pourront s'arrêter mardi midi. Pour les enfants du personnel prioritaire, les dispositifs d'accueil seront mis en place ces prochains jours.

Impact sur les transports

Le trafic aérien domestique sera suspendu à compter de mardi soir, minuit. De même que les cars Raï. Le réseau Taneo, c'est-à-dire les bus de Nouméa et du Grand Nouméa, pourra continuer à fonctionner, dans le respect des gestes barrière et de la distanciation.

Concernant les liaisons aériennes internationales, le vol de Tokyo prévu demain soir est suspendu et ne devrait voir monter à son bord que du personnel de santé. Le vol de Tokyo attendu ce samedi sera maintenu, mais uniquement pour les personnels médicaux qui doivent revenir sur le Caillou.

Les activités économiques ne recevant pas du public peuvent se poursuivre, mais les employés sont encouragés à privilégier le télétravail et, si ce n’est pas possible, à respecter impérativement les gestes barrière et la distanciation sociale. Les établissements recevant du public (bars, discothèques, nakamals, restaurants, salles de jeux, salles de spectacle) fermeront à compter de demain midi.

Retrouvons les bons réflexes

Les Calédoniens sont à nouveau appelés à limiter les contacts les uns avec les autres "à leur strict minimum", y compris les personnes vaccinées.

>>> Suivez l'évolution de la situation dans notre direct numérique

Rappelez-vous : la Calédonie a été une première fois confinée strictement du 24 mars au 20 avril 2020. Et une deuxième fois du 8 au 28 mars 2021.