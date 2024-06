Crise en Nouvelle-Calédonie. 38 interpellations selon le haut-commissariat, après une journée émaillée de violences

Après une journée touchée par un regain de violences, le haut-commissariat fait un point de situation. Les services de l'Etat annoncent 12 interpellations en zone police et 26 en zone gendarmerie. Les cavistes sont de nouveau fermés à partir de demain, mardi 25 juin.

Cette nouvelle semaine s'ouvre avec un net regain des violences sur l'agglomération, mais aussi dans d'autres communes de la Grande terre. Selon le haut-commissariat qui communique en fin de journée, "à Nouméa, [...] la police nationale a pu stabiliser la situation. Des opérations de déblaiement ont permis de viabiliser les axes. Plusieurs affrontements ont eu lieu au niveau du squat du Caillou bleu, ayant entraîné plusieurs blocages temporaires de la Savexpress."

Déblaiement d’axes routiers dans l'agglomération

La journée a été particulièrement difficile à Dumbéa. "Des dégradations ont été commises sur le pont des Érudits et sur d’autres points de la commune, couplées à des prises à partie des forces de sécurité intérieure. La gendarmerie mobile poursuit son action pour rétablir les axes", détaille le communiqué.

Le haut-commissariat précise qu'à Païta, au Mont-Dore et à Dumbéa, les dispositifs de sécurisation ont été renforcés et des actions de déblaiement d’axes routiers ont eu lieu toute la journée.

Boulouparis, La Foa, Bourail et Poya

Fait marquant de cette journée, de très fortes tensions et des barrages bloquants en dehors de l'agglomération. "L’action des forces de l’ordre se renforce également sur Boulouparis, La Foa, Bourail et Poya où des barrages bloquants sont toujours recensés. Au total, depuis le début des troubles à l’ordre public, 1 493 individus ont été interpellés aujourd’hui, 12 en zone police et 26 en zone gendarmerie."

Les cavistes de nouveau fermés

Le haut-commissariat annonce également qu'en "raison d’un nombre important d’émeutiers alcoolisés, l’autorisation exceptionnelle de la vente d’alcool sous conditions par les cavistes est levée à compter du mardi 25 juin à 6 heures."

Et d'ajouter que "les services de l’État en lien avec les mairies, les forces armées en Nouvelle-Calédonie et les forces de sécurité intérieure, restent pleinement mobilisés sur l’organisation des élections législatives prévues les 30 juin et 7 juillet prochains. Des informations sur les lieux de vote feront l’objet d’une communication idoine."