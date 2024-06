Violences en Nouvelle-Calédonie : un lundi matin sous haute tension à Dumbéa

La voie de dégagement Ouest a été bloquée, ce lundi matin, à Dumbéa, où les multiples détonations attestaient d'un regain de tensions. A l'échangeur routiers des Erudits ou encore dans le centre urbain de Koutio. Retour sur la situation à la mi-journée.

Une situation très tendue à Dumbéa. Tel était le constat effectué par NC la 1ère dans le journal de midi, ce lundi. Au moment du direct réalisé par Malia Noukouan, les forces de l'ordre étaient mobilisées dans le Sud de la deuxième ville calédonienne. Comme elles l'ont été depuis le tout début de la journée en plusieurs endroits, où les détonations retentissaient.

>> VOIR AUSSI : Barrages, incendies, des troubles en plusieurs endroits ce lundi

Affrontements

Des affrontements ont eu lieu dans le centre urbain de Koutio. Plusieurs personnes ont mis le feu à une voiture avant de se regrouper sur les hauteurs. Plusieurs véhicules de gendarmerie, un blindé et une vingtaine de gendarmes ont tenté de faire reculer les émeutiers. Vers midi, impossible de passer devant le cinéma de Dumbéa. Des briques ou encore des branches recouvraient la chaussée.

Dégâts

En face, les nouveaux bureaux du FSH, le Fonds social de l’habitat, ont été incendiés dans la nuit. Paysage de désolation aussi à quelques centaines de mètres, où le feu a ravagé un bâtiment de la police municipale ainsi que deux véhicules. Détruite, également, la structure d’escalade de Dumbéa, incendiée au petit matin sur le complexe sportif situé entre le lycée Dick-Ukeiwë et le parc de Koutio.

Ambiance anxiogène

La nuit a donc été courte pour les administrés, qui se sont couchés avec le bruit des détonations, pour se réveiller avec le survol de deux hélicoptères et sous un épais nuage de fumées. La mairie a fait savoir, dans un communiqué quelque peu cinglant, "qu’en raison du blocage de nombreux axes routiers et face à l’incapacité de l’État à assurer la sécurité sur la commune, l’hôtel de ville, la mairie du nord, l’ensemble des structures municipales ainsi que les écoles, les collèges et le lycée resteront fermés ce lundi 24 juin".

>> LIRE AUSSI : le point pratique de NC la 1ère

Blocages fluctuants

A la mi-journée, la circulation restait difficile : route bloquée au niveau de Kenu In côté Normandie, les forces de l’ordre et des engins de chantier étaient sur place. Côté voie express, une voiture calcinée étaient sur la chaussée. Route bloquée aussi au niveau du magasin Vival de Koutio, il fallait contourner par le parking.

Et surtout au niveau du pont des Erudits, cet échangeur routier qui relie Koutio à Dumbéa-sur-mer à hauteur du centre commercial Dumbéa mall. Les émeutiers ont déboulonnée une barrière et l’ont jetée sur la voie rapide. Les forces de l’ordre se sont repliées vers 10 heures après après avoir essuyé des jets de pierre. Les vitres d’un véhicule ont été brisées.