INFORMATIONS PRATIQUES. De nombreux établissements scolaires fermés, pas de services municipaux à Dumbéa, le pont aérien est réactivé entre Magenta et Tontouta

Les nouvelles violences survenues en Nouvelle-Calédonie ce week-end et la nuit dernière ont des conséquences sur le quotidien. Alors que la rentrée échelonnée devait se poursuivre cette semaine, de nombreuses fermetures d'établissement scolaire viennent d'être annoncées. Notamment à Dumbéa, où les services municipaux sont aussi mis à l'arrêt. Dans ce contexte, le pont aérien est réactivé entre les aéroports de Magenta et de Tontouta. NC la 1ère réunit les informations pratiques du lundi 24 juin.

Des infos pratiques à suivre aussi ici.

Les routes

Au point route de ce lundi matin, on signale des blocages à Dumbéa-sur-mer (Apogoti côté voie express et Pic-aux-chèvres), à l'entrée Sud de Païta, à hauteur du magasin Next stop de Dumbéa Sud, à hauteur du squat du Caillou bleu, à l'échangeur de Normandie, à la sortie Nord de Bourail ou sur la commune de Poya.

Le pont aérien réactivé

À peine levé, le pont aérien est réactivé entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa, et l'aéroport de Tontouta, à Païta, pour les passagers à l’arrivée ou au départ ce lundi 24 juin.

Les établissements scolaires qui restent fermés

De nombreux établissements scolaires sont fermés ce lundi, à lire ici.

À Dumbéa

Tous les établissements, du primaire comme du secondaire.



À Païta

Tous les établissements.



À Nouméa

Trois écoles publiques qui devaient rouvrir ce matin sont maintenues fermées : les écoles Broquet à Magenta, Champmoreau à Tuband et Lomont à Normandie dans l'ancienne cité de Saint-Quentin.

Et dans le cadre de la rentrée échelonnée, reprise seulement à partir du 1er juillet pour les collèges de Rivière-Salée et Kaméré.



Au Mont-Dore

La DDEC ferme ce lundi son école catholique de Cluny Conception.

Dans la partie Sud, la rentrée ne peut pas se faire comme à d'autres endroits.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, le collège de Plum et le lycée public du Mont-Dore sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

À Boulouparis

À Saraméa

À La Foa et Moindou

À Bourail

À Thio

Les écoles de Thio sont fermées jusqu’à nouvel ordre, signale la mairie.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, le collège public de Thio est fermé jusqu’à nouvel ordre.

À Yaté

Concernant la rentrée échelonnée à l'échelle du pays, le collège de Yaté est fermé jusqu'à nouvel ordre "pour des raisons de sécurité et de logistique".

En province Nord

Dans le Nord, la CASE (Communautés des alliance scolaires et éducatives) de Bwakadra, notamment autour du collège de Baganda à Kaala-Gomen, repousse la rentrée de ses établissements "à une date ultérieure", au lieu de ce 24 juin. "La continuité pédagogique se poursuit jusqu'à nouvel ordre.

Reprise à partir du 1er juillet seulement pour les collèges de Koné, Koumac et Poya.

Pour des raisons de sécurité et de logistique, les collèges suivants sont fermés jusqu’à nouvel ordre : Poindimié, Canala, Hienghène, Houaïlou et Ouégoa. Même chose pour le lycée Michel-Rocard de Pouembout, le lycée Antoine-Kela de Poindimié et le lycée Augustin-Ty de Touho.



Informations du gouvernement ici.

Le couvre-feu

Le couvre-feu reste en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Jusqu'au 1er juillet, il est interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. La vente d’alcool demeure interdite (à l’exception des cavistes), tout comme le transport et le port d’arme.

Les transports

Les navettes maritimes

Le navire Coral plans, une vedette de la Marine (complète) et treize taxi-boats assurent le transport des passagers par la mer entre le Mont-Dore et Nouméa, ce lundi.



Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service. En cause : un important manque de sécurité. Il est question d'une interruption jusqu'à septembre.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou.

Les autres services

À Dumbéa

La mairie de Dumbéa informe sa population "qu’en raison du blocage de nombreux axes routiers et face à l’incapacité de l’État à assurer la sécurité sur la commune, l’hôtel de ville, la mairie du nord, l’ensemble des structures municipales ainsi que les écoles, les collèges et le lycée resteront fermés ce lundi 24 juin."