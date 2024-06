Violences en Nouvelle-Calédonie. Un homme blessé par balle, de nombreux établissements scolaires fermés ce lundi

La sixième semaine depuis le début de la crise calédonienne commence sous le signe de nouveaux troubles, après le transfert vers l'Hexagone de Christian Tein et six autres militants de la CCAT placés en détention provisoire. Un homme a été blessé par balle à Bourail, ce dimanche. La nuit a été agitée en de nombreux points du pays. Les établissements scolaires restent fermés à Dumbéa et Païta, notamment.

Le week-end n'a pas été de tout repos. Cette nouvelle, confirmée par la gendarmerie, l'atteste : dimanche, un homme a été blessé par balle à Bourail. La nuit dernière, elle, a été agitée. Le haut-commissariat signale qu'elle a été "marquée par des troubles sur l’ensemble de la Grande terre, sur l’île des Pins et Maré, nécessitant l’intervention de nombreux renforts : prises à partie des forces de l’ordre, incendies volontaires et barrages".

La police municipale incendiée à Dumbéa

A Nouméa, plusieurs feux ont été maitrisés, "en particulier à Ducos et dans le quartier de Magenta". A Dumbéa, les locaux et des véhicules de la police municipale ont été incendiés, de même que des voitures de particuliers. Selon nos informations, des détonations s'entendaient encore ce matin. Des exactions, destructions et tentatives d’incendies ont également été commises à plusieurs endroits sur Païta, relate le haussariat. Un incendie a été rapidement maîtrisé à la mairie de Koumac. La brigade territoriale de Maré a été prise à partie.

Pas d'école à Dumbéa ou encore Païta

"Une action rapide et déterminée des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers a permis de rétablir la situation sur ces différents lieux", assure le haut-commissariat ce lundi matin. Conséquences, en revanche, sur la rentrée échelonnée qui se poursuit cette semaine. Tous les établissements publics de Dumbéa et de Paita restent fermés ce lundi, ont annoncé ces dernières heures les mairies et le vice-rectorat.

Trois écoles de Nouméa ne rouvrent plus comme prévu

Pas de réouverture, par ailleurs, pour les écoles Broquet à Magenta, Champmoreau à Tuband et Lomont à Normandie dans l'ancienne cité de Saint-Quentin. La ville de Nouméa le fait savoir ce matin.

En Brousse aussi

Etablissement scolaires fermés, également, à Boulouparis, Sarraméa, La Foa, Moindou et Bourail.

Plus de précision à venir