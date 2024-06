Crise en Nouvelle-Calédonie : Calédonie Ensemble formule des propositions pour "sortir de la nasse dans laquelle le pays s'enfonce"

Les membres de Calédonie Ensemble étaient réunis ce mardi 04 juin, dans la grande salle des commissions du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. L'occasion d'émettre leurs propositions pour sortir de la crise qui secoue le territoire, depuis le 13 mai dernier.

La mobilisation sur le terrain reste active. L'Etat ne parvient pas à rétablir l'ordre "malgré l'engagement sans faille des forces de l'ordre", l'économie est fortement touchée et les discussions politiques n'ont toujours pas commencé. C'est l'état des lieux dressé ce mardi 04 juin, par les membres de Calédonie Ensemble, réunis pour une conférence de presse. Le parti formule trois propositions, pour sortir de la crise.

Abandonner la procédure concernant le projet de loi constitutionnelle

Un souhait formulé par le FLNKS, dans une lettre adressée le 31 mai dernier, aux trois hauts fonctionnaires (Rémi Bastille, Eric Thiers et Frédéric Pottier), qui composent la mission de médiation et de travail.

Calédonie Ensemble souhaite également que soit "acté officiellement, le terme de la procédure concernant la réforme constitutionnelle, sur le dégel du corps électoral". "C'est un fait juridique et politique. Ce serait offrir une nouvelle chance à notre pays, de retour à l'ordre. C'est le voeu que nous formons, en toute humilité", indiquent les membres du parti. Qui assurent que des "ambiguïtés subsistent - instrumentalisées par certains - qui nuisent à la démobilisation sur le terrain et à l'engagement du dialogue".

Rétablir l'ordre et la paix

Un retour au calme "pour que les Calédoniens se sentent en sécurité quel que soit l'endroit où ils résident, pour que l'activité économique puisse reprendre, pour que le chantier de la reconstruction soit engagé". Selon Calédonie Ensemble, "seule l'affirmation claire et nette de l'abandon de la réforme, permettra le rétablissement progressif de l'ordre républicain".

Reprendre le dialogue entre les partenaires de l'Accord de Nouméa

Un retour au dialogue et au consensus, formulé depuis plusieurs semaines par d'anciens Premiers ministres et un ancien haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, depuis l'hexagone. Edouard Philippe, Lionel Jospin, Manuel Valls et Thierry Lataste s'accordent à dire que le passage en force n'est pas la solution, dans le dossier calédonien.

Position partagée par Calédonie Ensemble. "La seule manière de mettre un terme à une guerre civile larvée, c'est de construire un accord politique entre indépendantistes et non inédpendantistes". Une reprise du dialogue, pour "parvenir à un consensus, sur un accord global".