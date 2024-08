Crise en Nouvelle-Calédonie. En quoi consiste "l’aide énergie exceptionnelle" proposée par le gouvernement ?

Encore à l’étape de projet, ce dispositif serait destiné aux Calédoniens qui ont perdu leur emploi, depuis le début des émeutes. Un coup de pouce, limité à 5 000 francs mensuels, pour une durée maximum de quatre mois.

Payer ses factures d’électricité devient de plus en plus compliqué pour bon nombre de foyers calédoniens. Après avoir subi plusieurs hausses successives, et alors que d'autres augmentations sont annoncées, les consommateurs font face à une crise sans précédent.

Depuis le déclenchement des émeutes le 13 mai, de nombreux salariés se retrouvent au chômage et “les perspectives de retrouver un emploi rapidement sont fortement compromises”, anticipe le gouvernement, dans un communiqué.



5 000 francs par mois maximum

Pour lutter contre la précarité énergétique, l’exécutif a examiné, ce mercredi 5 août, un projet de délibération du Congrès sur la création d’une "aide énergie exceptionnelle". Cette mesure devra être adoptée au Congrès pour être applicable.

Si elle est votée, cette aide se présentera sous la forme :

d’une prise en charge de la facture d’électricité du bénéficiaire dans la limite de 5 000 francs par mois et pour une durée de quatre mois au maximum.





ou d’un code de recharge de 5 000 francs par mois pendant quatre mois si le bénéficiaire dispose d’un compteur à prépaiement.



Régler les impayés

Enfin, en cas d’arriérés de paiement auprès du fournisseur d’électricité, “l’aide les prend en charge avec un plafond de 20 000 francs”. “Si le montant des arriérés est inférieur à 20 000 francs, le montant restant de l’aide est déduit des trois échéances mensuelles suivantes, dans la limite d’un plafond de 5 000 francs par mois”, précise le gouvernement.

Attention, ce dispositif ne concerne que les factures d’électricité à usage domestique.



La branche chômage de la Cafat

Qui pourra bénéficier de cette "aide énergie exceptionnelle" ?

Les personnes indemnisées par la Cafat au titre du chômage total spécifique lié aux exactions qui ont débuté en mai 2024, au titre des mois de mai, juin, juillet, août ou septembre 2024.





Les personnes indemnisées par la Cafat au titre du chômage total de droit commun, au titre des mois de mai, juin, juillet, août ou septembre 2024.

Pour bénéficier de cette aide, il faut en faire la demande : soit en ligne sur un portail Internet qui sera spécialement créé, soit dans les agences Enercal ou ECC.





Une aide de l’Union européenne

Montant estimé de l’opération : 200 millions de francs maximums. Pour financer ce dispositif, le gouvernement propose de réaffecter une partie de l’aide budgétaire de l’Union européenne, et plus précisément le programme européen d’appui à la transition énergétique en Nouvelle-Calédonie. Un programme “qui intègre depuis l’origine un volet sur la réduction de la précarité énergétique”, précise l’exécutif.

Le gouvernement indique par ailleurs que l'Union européenne a déjà “procédé au versement de la première tranche fixe du programme, d’un montant de 716 millions de francs”.

Un dispositif plus pérenne en réflexion

Au-delà de cette mesure d’urgence liée à la crise, le gouvernement dit travailler avec les provinces à un dispositif “plus pérenne” pour aider les personnes en situation de précarité à payer leurs factures d’électricité.

Ce dispositif est envisagé “courant 2025, dès qu'une dynamique de retour progressif à l'équilibre financier du système sera enclenchée”, précise l’exécutif. Son coût serait réparti sur l'ensemble des usagers du système électrique calédonien.