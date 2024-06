Crise en Nouvelle-Calédonie : "Je demande aux chefs de famille de prendre leurs responsabilités", lance le commandant de la gendarmerie

La nuit n'a pas été de tout repos, à certains endroits de l'agglomération nouméenne. Le général Nicolas Matthéos l'a relaté dans le journal de ce vendredi midi sur NC la 1ère. Le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie lance un appel à prendre ses responsabilités.

La nuit de jeudi à vendredi a été agitée, en différents endroits de l'agglomération nouméenne. Les forces de l'ordre étaient sur tous les fronts selon la gendarmerie. Des détonations ont été entendues en plusieurs endroits, par exemple dans la partie Sud du Mont-Dore, du côté de Plum. Plusieurs interventions ont été menées pour, notamment, dégager les points de blocage tenus par des militants de la CCAT.

"Nous avons eu de nombreux véhicules abîmés cette nuit"

Parmi ces militants, de nombreux jeunes. Ce qui pousse le général Nicolas Matthéos à lancer un appel. "Nous avons été de nouveau confrontés à des jeunes qui remettent des barrages, qui s'en prennent violemment aux gendarmes, aux forces de l'ordre", a relaté le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, qu'on pouvait entendre au journal de midi sur NC la 1ère. "Nous avons eu de nombreux véhicules abîmés cette nuit (…) La nuit précédente, trois gendarmes ont été blessés. Il y a eu, de nouveau, des tentatives pour remettre des barrages. Pour détruire, aussi."

"Il faut souligner cette volonté de destruction de ceux qui sont face à nous, et cette volonté de s'en prendre aux forces de l'ordre et aux gendarmes mobiles engagés sur le terrain", a déclaré le général Matthéos, qui a résumé les priorités de ces interventions : "La sécurité des habitants et le rétablissement de la liberté de circulation. Ces priorités nous coûtent (…) beaucoup en effectifs, dans des conditions difficiles."

Je demande vraiment aux chefs de famille de prendre leurs responsabilités, il faut que cette situation cesse. Personne n'a rien à gagner à maintenir ce désordre, à vouloir le chaos. Il faut que la vie revienne. Toute la population aspire à une vie normale; Il faut que chacun prenne ses responsabilités aujourd'hui. Général Matthéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie



Son interview par Steeven Gnipate

Système de route "à horaires"

D'un point de vue très pratique, la circulation reste difficile au Mont-Dore. Selon le point de situation dressé par le cinquième adjoint au maire, dans le nord de la commune, on signale des chicanes à hauteur de la tribu de La Conception. Dans le sud, il n'y aurait pas de blocage au niveau de la Briquèterie (au Vallon-Dore), du Col-Barrau (à La Coulée) et des environs de l'entrée du village de Plum. Mais il est possible que des barrages soient en partie remontés après le passage des forces de l'ordre. "Le barrage au niveau du pont de la Coulée est toujours présent", prévient Olivier Berthelot, "et ils ont fixé des heures de passage pour ce barrage : une heure ouvert, une heure fermé."

"Il est très dangereux de circuler" à Saint-Louis

"C'est également vrai pour la tribu de Saint-Louis où ils ont instauré un principe de route à horaires", ajoute l'élu communal. La mairie tient "pour autant à rappeler aux administrés que la route n'est pas sécurisée du tout et qu'il est quand même très dangereux de circuler sur cet axe. La ville recommande de ne pas utiliser cet axe terrestre", insiste Olivier Berthelot, "et d'utiliser les navettes maritimes qui sont en pleine progression".

Son interview par William Lecren