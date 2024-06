INFORMATIONS PRATIQUES. Rotations de "rapatriement' en province Nord et ravitaillement par la mer au Mont-Dore

En temps normal, le "Seabreeze" assure la desserte entre la marina de Pandop à Koumac (ici en photo) et Belep.

Partager :

C'est le moment de s'inscrire pour embarquer sur le "Seabreeze", qui transportera des passagers dimanche et lundi entre Koumac et Nouméa. Au Mont-Dore, barges de ravitaillement annoncées, et une vedette de la marine rejoint le dispositif de navettes maritimes. NC la 1ère relaie les informations pratiques de ce vendredi 21 juin.

La province Nord affrète le Seabreeze pour transporter ses résidents à Koumac, Vavouto et Nouméa. Du réapprovisionnement est attendu à la mise à l'eau du Vallon-Dore. Une vedette de la base Chaleix rejoint le dispositif des navettes maritimes. NC la 1ère relaie les informations pratiques de ce vendredi 21 juin. Des infos pratiques à suivre aussi ici. Le couvre-feu On rappelle qu'un couvre-feu est toujours en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Il est désormais interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. La vente d’alcool reste interdite (à l’exception des cavistes), tout comme la vente et le transport d’arme. Les transports Le "Seabreeze" Des voyages de rapatriement gratuits par le Seabreeze étaient prévus par la province Nord pour ses résidents, ces jeudi et vendredi, entre Koumac et Nouméa, avec arrêt à Vavouto. Ils ont été annulées. Mais reportés au dimanche 23 et au lundi 24 juin.

Les barges de ravitaillement au Mont-Dore

De nouvelles barges de ravitaillement sont annoncées au Vallon-Dore. L’une doit accoster ce vendredi, à la mise à l’eau des Dauphins, afin de réapprovisionner les commerces. D’autres sont programmées, avec des denrées alimentaires et du carburant. Les navettes maritimes

Le dispositif s'étoffe de jour en jour, pour transporter les passagers par la mer entre le Mont-Dore et Nouméa. Depuis hier soir et jusqu'au 28 juin, la vedette légère d'intervention de la marine rattachée à la base Chaleix (35 places) effectue deux rotations par jour. Un service toujours gratuit, strictement réservé aux déplacements professionnels, sur inscription (contacter le SMTU au 46 75 38 ou par courriel à marie.morel@smtu.nc). Départ à 6h15 du Vallon-Dore et à 18 heures de Port-Moselle. Cette opération est une collaboration entre les FANC, la ville du Mont-Dore, la province Sud et le SMTU. Le "Betico" Il n’y aura plus de rotation du Betico jusqu’au 4 juillet inclus, pour cause de carénage.

L'aéroport de Tontouta

L'aéroport international de la Tontouta rouvre en journée, tandis que les vols commerciaux d'Aircalin poursuivent leur reprise progressive. Les accès peuvent désormais se faire avec les véhicules particuliers ou les transporteurs autorisés, les navettes ne sont plus obligatoires. Cependant, vu les conditions de circulation, le pont aérien entre Magenta et Tontouta est réactivé. L'aérodrome de Magenta

L'accès à l'aéroport de Magenta peut se faire directement via le rond-point de l'aérodrome pour toutes les personnes listées en tant que passager. La CCI suspend son service de navettes au départ de la gare routière des bus Raï.

Les passagers doivent se présenter par leurs propres moyens à l'aéroport. Un filtrage aura toujours lieu au niveau du rond-point et seules les personnes détentrices d’un titre de transport pourront accéder au site (un bagage autorisé). Les propriétaires des véhicules sont invités à se garer sur les parkings P2 et P4. Pour rappel, la billetterie de l’aérodrome est fermée. Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service. En cause : un important manque de sécurité. Il est question d'une interruption jusqu'à septembre.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou. La rentrée À Nouméa

Opération "Nettoyons notre collège" ce vendredi, de midi à 15 heures, à Tuband, "afin que le collège soit accueillant pour la rentrée de vos enfants". Message de l'établissement : "Vous êtes les bienvenus avec des gants, des balais et de l’huile de coude ou tout simplement pour venir à notre rencontre. Seuls les adultes pourront accéder à l’intérieur de l’établissement, munis d’une pièce d’identité car nous préférons préserver les enfants."



Opération "Nettoyons notre collège" ce vendredi, de midi à 15 heures, à Tuband, "afin que le collège soit accueillant pour la rentrée de vos enfants". Message de l'établissement : "Vous êtes les bienvenus avec des gants, des balais et de l’huile de coude ou tout simplement pour venir à notre rencontre. Seuls les adultes pourront accéder à l’intérieur de l’établissement, munis d’une pièce d’identité car nous préférons préserver les enfants." À Dumbéa

Le lycée Dick-Ukeiwë annonce un retour des personnels le 24 juin et des élèves, progressivement, à compter du 1er juillet. Autres services À l'île des Pins, les services municipaux suspendus jusqu’à nouvel ordre. Décision du maire, après une série d’actes d’incivilités subis depuis deux semaines : pneus brûlés, chaussées abîmées et, dernier fait en date, la dégradation des locaux de la cantine municipale.

À Dumbéa, réouverture du quai d'apport volontaire Nord à compter de samedi. Il se trouve sur la RT1, en contrebas de l'annexe Nord de la mairie, à côté de l'agence OPT. Les horaires d'ouverture sont adaptés : mercredi, samedi et dimanche, de 7 heures à 15 heures. À Dumbéa toujours, à compter de ce mercredi, l'Association pour l'accès au droit et l'aide aux victimes (Adavi) propose une permanence juridique gratuite en partenariat avec la mairie, chaque mercredi, de 8 heures à midi, à la Maison de la jeunesse, pour une durée de six semaines (26, avenue d'Auteuil). À Nouméa, la Maison de la biodiversité est réouverte au public, du mardi au samedi, de 9 heures à 15 heures. Elle se trouve à l’entrée du parc urbain de Sainte-Marie. Concernant la province Sud, réouverture progressive des services de la direction de l’Emploi et du logement (DEL) situés à Nouméa et dans le Grand Nouméa, de 8 heures à midi. Les sites :

-DEL Ducos Le Centre, à Nouméa, au 30 route de la Baie des dames

-DEL Païta, dans le village, derrière le centre médico-social.

-Espace jeunes, à Nouméa, rue Jules-Ferry.

Pour garantir la sécurité, l'accès est limité à 20 personnes maximum par site. Au Mont-Dore, le Centre communal d'action sociale est ouvert au public en continu de 8 heures à 15 heures.

Partager :