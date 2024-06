Crise en Nouvelle-Calédonie : les élèves de six écoles publiques supplémentaires doivent reprendre lundi à Nouméa

Toute une série d'écoles publiques de Nouméa qui ne pouvaient pas encore retrouver leurs élèves doivent désormais reprendre lundi 24 juin. Les enfants qui allaient aux Pervenches sont transférés à Christine-Boletti.

Elles se succèdent, les informations concernant la rentrée progressive des élèves calédoniens. Dans un communiqué diffusé ce vendredi, la mairie de Nouméa annonce ainsi que six établissements scolaires rouvriront la semaine prochaine. Explications.

Quelles sont ces écoles ?

Il s'agit d'établissements qui restaient fermés parce que la sécurité n'était pas assurée dans leur secteur ou pour cause d'exactions.

École Ernest-Risbec, à Trianon, dont le maintien en fermeture a été décidé le week-end dernier à cause des troubles à proximité.

École Guy-Champmoreau, à N'Géa.

École Adrienne-Lomont, à Normandie, dans l'ancienne cité de Saint-Quentin, dont NC la 1ère a évoqué la rentrée des enseignants.

École Albert-Perraud, à Magenta aérodrome.

École Mathilde-Broquet, du côté d'Artigue à Magenta.

Quant à la maternelle Les Pervenches, qui a été détruite par le feu dans le même secteur des Portes-de-Fer, ses élèves seront accueillis à Christine-Boletti, vers le stade de Magenta.

Comment leur rentrée va-t-elle se passer ?

La mairie l'assure, "toutes les écoles ouvertes remplissent les conditions de sécurité, d’accès et d’encadrement permettant un accueil des élèves" lundi 24 juin.

En termes d'horaires et de conditions d'accueil, chaque directeur d'établissement se charge d'en informer les familles.

Le service de cantine doit être assuré normalement. En revanche, la garderie du matin et du soir ne pourra pas être organisée. Les parents seront informés lors de la reprise du service.

Et pour les autres ?

Une vingtaine d'écoles publiques nouméennes, sur un total de 46, ont repris l'accueil des enfants cette semaine. Concernant les écoles publiques de Nouméa qui ne sont toujours pas en mesure d'accueillir les enfants, le personnel enseignant assurera une continuité pédagogique, indique la mairie dans ce communiqué. Et d'ajouter : "Les services de la ville et la direction de l’Education et de la réussite de la province Sud continuent à se mobiliser pour permettre une réouverture progressive de ces établissements le plus rapidement possible."

Ce sont par exemple François-Griscelli à la Montagne-coupée, Gustave-Lods à Logicoop ou encore la maternelle Les Roses à Rivière-Salée.