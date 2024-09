Crise en Nouvelle-Calédonie : "Je m'apprête à signer un nouveau soutien financier d'urgence", de plus de 10 milliards de francs, a indiqué le ministre de l'Économie Antoine Armand

L'État débloque un soutien financier à la Nouvelle-Calédonie en grave crise. Antoine Armand, ministre de l'Économie et des finances, a en tout cas annoncé mercredi la somme de 87 millions d'euros, soit plus de 10 milliards de francs CFP, "pour couvrir les besoins de trésorerie de la collectivité". Il était auditionné devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.

"Je m'apprête à signer un nouveau soutien financier d'urgence, de 87 millions d'euros, pour couvrir les besoins de trésorerie de la collectivité" Nouvelle-Calédonie]. Soit plus de 10 milliards de francs CFP. Déclaration d'Antoine Armand, mercredi 25 septembre heure de Paris, lors de son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Question de Nicolas Metzdorf

Entendu sur des questions globales, le ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie a répondu à une question du non indépendantiste Nicolas Metzdorf. "Aujourd'hui, notre besoin en termes de situation budgétaire est de un milliard d'euros par an sur cinq ans" (près de 120 milliards de francs CFP), a énuméré le député de la première circonscription. "L'insurrection qui a été initiée par la CCAT en Nouvelle-Calédonie a détruit entièrement le pays. On a perdu 20 points de PIB [produit intérieur brut] (…) Plus de 700 entreprises ont été détruites (...) On a perdu 26 000 personnes qui ont quitté et fui le territoire."

Est-ce que, dans le budget que vous travaillez actuellement, vous avez pris en compte cette donnée sur la Nouvelle-Calédonie et est-ce que vous préparez des mesures spécifiques à ce territoire qui vient de connaître la pire insurrection de son histoire ? Question de Nicolas Metzdorf en commission des finances, le 25 septembre 2024

Merci aux ministres @antoine_armand et @LaurentSMartin d’avoir pris la mesure de la situation gravissime dans laquelle se trouve la #NouvelleCalédonie avec cette annonce d’une nouvelle aide de 10 milliards de francs pacifique. pic.twitter.com/ToMiBR76Wf — Nicolas Metzdorf (@NicolasMetzdorf) September 25, 2024

Après quelque 12 milliards débloqués en juillet

Antoine Armand a rappelé que "le gouvernement précédent avait débloqué un soutien de 100 millions d'euros en juillet" au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ce qui représente près de 12 milliards CFP. Mais il a reconnu que la situation demeurait "critique, urgente".

Dans les prochains jours, nous serons à votre disposition pour avoir tous les échanges sur la situation économique, avec l'ensemble des partenaires. La situation l'exige. Antoine Armand, ministre de l'Economie, le 25 septembre 2024

"Il faudra objectiver les besoins et les chiffres"

Le ministre délégué au Budget et aux comptes publics a acquiescé. "Je ne peux qu'insister sur la nécessité de faire ce travail, ensemble. L'enjeu est immense. Il faudra objectiver les besoins et les chiffres", a dit Laurent Saint-Martin.

On a besoin d'un travail État / Nouvelle-Calédonie pour affiner tout cela, regarder les conditions de réforme nécessaires et ce travail-là doit commencer le plus vite possible. Laurent Saint-Martin, ministre délégué au Budget

"Insuffisant"

"Si ces annonces sont encourageantes, elles demeurent insuffisantes au regard de l'ampleur des défis auxquels nous faisons face", estime Nicolas Metzdorf dans un communiqué. Une aide jugée également insuffisante par Virginie Ruffenach, la présidente du groupe Rassemblement au Congrès, qui était l’invitée du journal de 6h30 sur NC la 1ère, présenté par Marguerite Poigoune.

Cette aide, certes positive, est extrêmement insuffisante au regard de la situation chaotique que nous vivons. Dans le plan que nous défendons de manière transpartisane, c'est 500 milliards CFP que nous demandons sur cinq années. Virginie Ruffenach, présidente du groupe Rassemblement au Congrès.

Le député de la seconde circonscription siège également à la commission des finances. "C'est une réponse déjà, d'urgence, par rapport au besoin exprimé par le gouvernement", réagit l'indépendantiste Emmanuel Tjibaou. Il était l’invité du journal de 7h30.

Rappelons qu'une délégation calédonienne interinstitutionnelle se trouve à Paris cette semaine, pour sensibiliser les parlementaires à la situation locale. Et présenter le plan quinquennal de reconstruction.