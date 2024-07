Crise en Nouvelle-Calédonie. L’envoi de colis postaux peut enfin reprendre

Faire venir en Nouvelle-Calédonie des colis en provenance de l’Hexagone redevient possible, annonce l'Office des postes et télécommunications, après dix semaines de perturbation.

"Les courriers et colis de La Poste métropolitaine sont priés d'embarquer sur les vols à destination de la Nouvelle-Calédonie !" Voilà comment l’OPT a annoncé la bonne nouvelle, ce lundi 22 juillet : après deux mois et demi de perturbation, l’envoi de colis postaux vers la Calédonie redevient possible.

"Cas de force majeure"

"La Métropole a rouvert la destination Nouvelle-Calédonie auprès de ses bureaux de poste", explique Caroline Chalier, responsable du traitement postal auprès de l’Office. "Depuis le 15 mai, avec l’état d’urgence et la crise, on avait un cas de force majeure qui nous empêchait de poster un colis au départ de Métropole vers la Nouvelle-Calédonie", rappelle-t-elle. Or, "ce week-end, on a eu la confirmation que, dès ce lundi matin" heure de Paris, les gens "pourront de nouveau déposer leurs colis à destination de la Nouvelle-Calédonie".

Et à l’inverse ? Même chose. "De la Nouvelle-Calédonie, c’est également le cas, depuis la semaine dernière. Dans les deux sens, on reste contraint par les plans de vol et les capacités en fret, mais il y a la possibilité de le faire."

Où en est la reprise, pour les différents services de l’OPT ? Renseignements en cliquant sur le site. Pareil pour en savoir plus sur les colis envoyés depuis des pays étrangers comme l’Australie et les Etats-Unis.