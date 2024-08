Crise en Nouvelle-Calédonie. La Fédération de football annule ses compétitions jusqu’à la fin de l’année

Le couperet est tombé ce lundi matin. La Fédération calédonienne de football arrête les compétitions fédérales de la saison 2024. Décision prise en raison des violences qui secouent depuis trois mois la Nouvelle-Calédonie.

L’annonce a été officialisée ce 12 août, en conférence de presse. Depuis son siège du Quartier-Latin, à Nouméa, la Fédération calédonienne de football (FCF) a annoncé "la fin des compétitions fédérales pour cette saison 2024", par la voix de son président Gilles Tavergeux. Pas de Super Ligue de football donc, ni de championnats de jeunes ou de championnat féminin. Même sort pour le futsal. Les compétitions fédérales sont annulées.

Manque de sécurité et de financement

Avant de prendre cette lourde décision, la FCF a consulté en amont les clubs et les comités provinciaux de football à travers ses différentes commissions.

"Il y a eu une grosse concertation, a rappelé Gilles Tavergeux, invité du journal de la mi-journée de NC la 1ère. Mais la motivation n’y est plus. Les conditions sécuritaires ne sont pas là. Et le gros problème, c’est le côté financier, avec pas mal de déplacements auxquels les clubs ne peuvent pas faire face actuellement."

Pour ce qui est de représenter la Nouvelle-Calédonie aux futures compétitions océaniennes, le Conseil fédéral a également tranché : " il n'y aura pas de champions officiellement cette saison. La Fédération va maintenant consulter la Confédération océanienne de football (OFC) pour nos futurs représentants calédoniens en Ligues des champions (féminines, masculines, futsal) ", précise son président.

Quant à la Coupe de France, la Fédération Française de Football va être "consultée au plus vite pour savoir si on aura ou non une équipe calédonienne qui se déplacera en métropole en fin d'année ".



La participation des jeunes maintenue aux Mondiaux

Cette décision, en revanche, ne remet pas en cause le fonctionnement des académies, ni la participation des jeunes Cagous U16 et U19 aux Mondiaux, qui se dérouleront respectivement au Qatar et au Chili, l'an prochain. Les performances des jeunes Cagous ont ramené "de la sérénité dans les clubs", estime Gilles Tavergeux. L'objectif de la Fédé est de maintenir toutes nos sélections pour donner un but à atteindre, souligne son président. Elles permettent d'ouvrir l'esprit à tous nos jeunes."

"On va aussi étudier la possibilité d'organiser des formats de tournois afin de ramener progressivement nos jeunes vers les terrains ". Au déclenchement des émeutes, le 13 mai, on comptait 4 000 licenciés de football en Calédonie, contre 7 000 à 8 000 l'année d'avant, à la même période. Plus que jamais, la Fédération calédonienne de football veut miser sur "le sport comme facteur de cohésion dans le pays".

