Crise en Nouvelle-Calédonie. Le conseil des chefs de Kanaky répond aux questions de la jeunesse samedi, à Pouebo

Le conseil national des chefs de Kanaky organise une assemblée générale extraordinaire élargie, samedi 13 juillet à Balade, dans la commune de Pouébo. Une réunion qui doit notamment permettre de répondre aux questionnements de la jeunesse.

"Aujourd'hui on est dans une période difficile, il faut qu'on puisse être éveillé et conscient (...), et mettre de côté l'alcool pour le moment", lance Hippolyte Sinewami, président du conseil national des chefs de Kanaky, Inaat ne Kanaky, en amont de l'assemblée générale extraordinaire élargie du 13 juillet.

Ce rassemblement, samedi, à Pouébo,vise à répondre à la jeunesse, notamment aux interrogations et aux doutes exprimés lors de l’assemblée générale de la CCAT à Azareu, à Bourail en juin.

"Nous avons confiance en eux"

Les interrogations des jeunes portent sur la place des grands chefs et des autorités coutumières dans le "portage" du combat du peuple autochtone. "Par rapport aux évènements qui sont en cours, il faut rappeler à la jeunesse que nous avons confiance en eux et que, demain, ils porteront le pays. Mais surtout, il ne faut pas toucher à nos infrastructures, comme les écoles et les mairies qui servent à nos populations", complète Hippolyte Sinewami.

Les participants de cette AG extraordinaire prépareront également la première assemblée du peuple kanak qui aura lieu le 24 septembre, à Balade, à Pouébo.