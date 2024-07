Crise en Nouvelle-Calédonie. Le couvre-feu et l'interdiction de vente d'alcool prolongés jusqu'au 15 juillet

Partager :

À deux jours du second tour des élections législatives, le haut-commissariat annonce la prolongation du couvre-feu sur tout le territoire et de l'interdiction de la vente d'alcool, même chez les cavistes, jusqu'au 15 juillet 2024. Depuis le début de la crise, à la mi-mai, plus de 1700 personnes ont été interpellées.

Huit semaines après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissariat fait un point sur la situation. Selon le représentant de l'Etat, à deux jours du second tour des élections législatives, l'ordre public s'est amélioré, "pour autant, plusieurs dégâts ont été commis sur des infrastructures publiques par les émeutiers, notamment sur des établissements scolaires." Des exactions condamnées par Louis Le Franc, en particulier celles, "qui conduisent à dégrader les conditions d'apprentissage, pourtant si essentielles, de la jeunesse calédonienne." Plus de 1700 interpellations Au total, depuis le début des émeutes, 1 703 personnes ont été interpellées. Il précise également que 486 gendarmes et policiers ont été blessés depuis le début de la crise. Et d'ajouter qu'afin de "poursuivre les efforts de sécurisation menés par les forces de sécurité intérieure, les rassemblements seront interdits du samedi 6 juillet, 6h, au lundi 8 juillet, 20h." 3 500 policiers et gendarmes mobilisés pour le second tour Le haut-commissariat annonce également que les "mesures d’interdiction de vente et de transport d’armes et de vente d’alcool ainsi que le couvre-feu de 20h à 6h sont prolongées sur l’ensemble du territoire jusqu’au lundi 15 juillet, 6h." Concernant le second tour des élections législatives, "un dispositif de sécurité adapté, avec la mobilisation de 3 500 policiers et gendarmes, sera mis en place le dimanche 7 juillet afin de garantir le bon déroulement des opérations de vote sur l’ensemble du territoire."

Partager :