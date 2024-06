Crise en Nouvelle-Calédonie : le dock de Saint-Vincent-de-Paul à nouveau ouvert

Après plus d'un mois de fermeture, le dock de l'association caritative Saint-Vincent-de-Paul de Nouvelle-Calédonie a rouvert ses portes. En cette saison fraîche, un déstockage de vêtements chauds a été organisé ce samedi à Normandie.

Engagée depuis 1899 en Nouvelle-Calédonie, la Société-Saint-Vincent-de-Paul accompagne les personnes seules, ou en situation de précarité. Durant les émeutes, le centre administratif inauguré en 2021 avec son café solidaire, sa bibliothèque et la maison des ateliers (cuisine, informatique, couture, customisation de meubles) de l'association, situés à la Vallée-du-Tir ont été vandalisés et brûlés en partie.

Deux kilos de linge vendu 100 Fcfp

À nouveau accessible, le dock associatif était resté fermé depuis le début des émeutes par mesure de sécurité. Ce samedi, les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul ont organisé une opération de déstockage à Normandie. Une reprise d'activité bien appréciée des Calédoniens présents. En cette saison fraîche, ils ont pu s'offrir des vêtements chauds à des prix défiants toute concurrence : 2kg de linge pour 100 Fcfp.

Je fais un appel à la grande distribution. Je fais également appel aux particuliers. Ils peuvent nous appeler au 27.22.72 pour nous laisser des dons. On reçoit des centaines d'appels par semaine voire par jour en ce moment. Elisabeth GAU, présidente de l'association Saint-Vincent-de-Paul en Nouvelle-Calédonie

Un appel aux dons alimentaires

L'association est soutenue par sa maison-mère dans l'Hexagone avec l'envoi prochainement de fonds financiers ou de conteneurs de denrées. Cependant, Elisabeth GAU, présidente de la structure en Nouvelle-Calédonie lance un appel aux dons alimentaires pour venir en aide aux personnes qui ont perdu leurs emplois.

L'association maintient l'activité de ses trois épiceries solidaires situées à la Vallée-du-Tir, à Boulari et à Païta. Les marchandises y sont vendues à petits prix afin de venir en aide au plus grand nombre. A noter qu'en cette période, précise Elisabeth GAU, Saint-Vincent-de-Paul procède plus à des dons aux particuliers qu'à de la vente.