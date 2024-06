Crise en Nouvelle-Calédonie : le gouvernement précise les mesures économiques mises en place

Un mois après le début des émeutes, l'économie calédonienne reste fortement impactée. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a précisé les mesures mises en place dans sa conférence de presse de ce jeudi 13 juin.

Prévue la veille, la conférence de presse avait dû être annulée pour cause de coupure de courant. Christopher Gygès a finalement pu apporter quelques précisions ce jeudi 13 juin quand aux mesures de soutien aux entreprises et aux salariés.

Première annonce du membre du gouvernement en charge de l'économie numérique : le vote d'une "décision modificative du budget de la Nouvelle-Calédonie pour que le territoire puisse apporter six milliards de francs à la CAFAT, via une subvention, qui fait suite aux travaux avec l'Etat pour financer le chômage partiel".

"Les chômages - partiel et total - seront financés par une subvention apportée par l'Etat. La décision modificative nous permet de l'inscrire dans le budget", a indiqué Christopher Gygès. "Nous travaillons avec les différents services pour apporter un volant d'aides aux entreprises avec salariés et aux patentés. Il était important de travailler de manière coordonnée et de répondre aux différentes charges des entreprises de la manière la plus simple possible", a-t-il poursuivi.

La mesure de chômage partiel sera présentée demain matin en commission permanente "pour être définitivement adoptée dans les plus brefs délais".

Un site opérationnel

Le membre du gouvernement a également apporté des précisions sur le site d'aides mis en place spécifiquement pour répondre à la crise. "www.urgence-eco.nc est aujourd'hui en ligne, ce site regroupe la partie chômage partiel que j'ai pu évoquer. J'invite l'ensemble des entreprises concernées à aller sur le site avant même que le texte soit voté définitivement au Congrès, puisque le lien est en ligne et permettra de traiter les différentes demandes".

Sur le fonds de solidarité de l'Etat, Christopher Gygès a précisé que le gouvernement travaillait "depuis le début de la crise à une réponse immédiate pour les entreprises. Il suffit d'aller sur le site que j'ai mentionné [...] Différentes pièces à fournir sont demandées, notamment le RIDET sous forme déclarative dans un premier temps pour que les entreprises puissent bénéficier de l'aide assez rapidement". Pour le moment, les montants prévus devraient s'élever à 300 000 francs en mai et 720 000 francs en juin.

"Toutes les démarches sont simplifiées en ligne et peuvent être facilement déclenchables. Ce fonds de solidarité est appelé à évoluer, car les différents acteurs et le ministre l'ont dit, la somme de 720 000 francs pour les entreprises calédoniennes sera insuffisante, mais l'idée était de déclencher quelque chose assez rapidement. Un fonds de solidarité est en cours de préparation pour les coûts fixes", a annoncé Christopher Gygès.

Salaires et reports de charges

"Sur la partie "salaires", la particularité de la crise est qu'un certain nombre d'entreprises ont été totalement ravagées et sont en cas de force majeure. Elles ont la possibilité de déclencher des ruptures de contrat immédiates", a poursuivi le membre de l'exécutif, évoquant ensuite le le dispositif de chômage renforcé qui sera analysé demain par le Congrès.

"Comme pour le chômage partiel, 70% du dernier salaire net serait assuré pendant 3 mois à raison d'un plafond de 2,5 SMG puis on viendra à 100% du SMG et 66% du SMG, le but étant qie ces personnes retrouvent de l'emploi dans les prochaines semaines", a-t-il précisé.

"Nous avons également travaillé avec la CAFAT sur la question des reports de charges sociales. Vous trouverez des informations sur le site internet, un modèle de courrier est déjà fait pour réaliser ces démarches", a continué Christopher Gygès.

"Pareil pour les charges fiscales, un lien est mis en place avec un formulaire pour décaler les charges fiscales des entreprises. Le but est de leur assurer de la trésorerie et qu'elles puissent solliciter leurs banques pour décaler leurs différentes échéances avec des frais qui seront gratuits", a-t-il conclu.

Retrouvez ci-dessous le replay de la conférence de presse du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie animée par Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l'économie numérique.