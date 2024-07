Crise en Nouvelle-Calédonie. "On constate une explosion de la précarité" : à la Ressourcerie de Nouméa, on se prépare à une augmentation des besoins

La Calédonie se prépare à une crise sociale sans précédent. Pertes d’emplois et maisons pillées ou détruites vont restreindre les budgets de milliers de foyers. Les associations se préparent à cette vague, à l’image de la Ressourcerie au centre-ville de Nouméa.

Le 21 mai dernier, la Ressourcerie reprenait son activité, mais pour les bénévoles uniquement. Amélie Toureau-Tabard, la coordinatrice de l’association, a retrouvé les volontaires pour trier, classer et préparer la boutique à accueillir un double public. "On est dans une période où il y a des gens qui partent et c'était important qu'on puisse être ouvert pour que les gens puissent donner plutôt que de jeter. Et en même temps, on est aussi en train de constater une explosion de la précarité. Donc il est important qu'on puisse continuer à être ouvert et que les Calédoniens puissent trouver des lieux d'achat de seconde main."

Être prêt quand les gens en auront besoin

Vêtements chauds, vaisselle, linge de maison, les besoins sont importants et les dons arrivent en masse. Si le dock n’est pas loin de la saturation, la Ressourcerie continue tout de même de recevoir en prévision des besoins futurs. "L'urgence aujourd'hui, pour la plupart des gens, est alimentaire et sanitaire. Trouver à manger, trouver des traitements. Nous, pour l'instant, on n'est pas encore témoins de cette grosse précarité qui arrive. Mais on se prépare pour être prêt quand les gens vont en avoir besoin."

Pas de transport en commun

Rouverte depuis le 1er juin en horaire réduit, la Ressourcerie a vu passer en caisse 1 095 clients. C’est 75 % de la fréquentation habituelle. Mais il manque les familles du Nord et des îles et celles de l'agglomération qui ont besoin des transports en commun.

Un public qui pourrait considérablement augmenter avec les milliers d’emplois détruits et les maisons brûlées ces dernières semaines.

L'équipe de la Ressourcerie prévoit une grande braderie ce samedi 6 juillet :