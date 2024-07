Crise en Nouvelle-Calédonie. Ouverture des inscriptions scolaires en province Sud, dans un contexte inédit

Ce lundi 15 juillet marque le lancement de la campagne d’inscription à l’école pour les enfants de la province Sud. Elle va durer jusqu’à la fin du mois prochain. Un moment important pour les parents, avec un enjeu encore plus grand du fait des tensions actuelles en Nouvelle-Calédonie.

C'est une démarche qui concerne tous les parents d’enfants nés avant le 1er juin 2022 et qui vont faire leur première rentrée en février prochain. En tout, près de 4000 enfants supplémentaires vont atteindre l’âge pour faire leur entrée en maternelle partout en Calédonie selon les chiffres de l’Isee.

Des quartiers plus tranquilles

Mais c’est bien en province Sud, d'abord, que les inscriptions s'ouvrent cette semaine. Des démarches en fonction d’une carte scolaire comme chaque année, mais dans un contexte particulier où certaines écoles n’existent plus pour le moment après des actes de vandalisme et des incendies. D’autres parents auront peut-être la volonté de changer de secteur pour des quartiers plus tranquilles.

Les mêmes règles d'inscription

Pour le moment, les règles d’inscription restent les mêmes que les années précédentes. Mais à la province Sud, on reste prudent. "On ne sait pas à quoi va ressembler la rentrée 2025, glisse-t-on. Personne n’a de boule de cristal."

Les parents dès demain vont donc commencer à faire des choix dans une certaine opacité quant à l’avenir. Les confirmations d’inscriptions se feront au plus tard au 1er octobre, et fin novembre pour les dérogations.