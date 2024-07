Crise en Nouvelle-Calédonie. Quels établissements scolaires sont toujours fermés sur le territoire ?

Plus de dix mille jeunes Calédoniens issus des établissements publics ou privés ne peuvent pas aller en cours, faute d'établissements en état pour les accueillir et pour des questions de sécurité. NC la 1ère fait le point sur les écoles, collèges et lycées qui restent fermés en Nouvelle-Calédonie, deux mois après le début des émeutes. Des informations qui évolueront selon la situation.

Dès le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les écoles, collèges et lycées ont fermé. Après les vacances scolaires de juin, les établissements ont commencé à rouvrir. Certains progressivement, tandis que d'autres demeurent fermés.

Selon nos informations, 6534 élèves qui étaient inscrits dans des établissements partiellement dégradés (primaire et secondaire) sont impactés. Tandis que les établissements totalement dégradés, dans le primaire et le secondaire concernent 1830 élèves.

Pour les établissements de la DDEC, ce sont près de 2000 élèves du premier et second degré qui sont impactés, au 10 juillet. "Une réflexion est menée pour une possible réouverture des internats en tenant compte des contraintes de sécurité, d’encadrement, de déplacement quant aux livraisons des repas", indique la direction diocésaine.

1 Les écoles et groupes scolaires du primaire

Province Sud

Nouméa

26 écoles publiques sont ouvertes à Nouméa.

Pour l'école Guy-Champmoreau, à Tuband, il est prévu dès le 17 juillet, que les élèves aillent dans les locaux de l'ancienne école Eloi-Franc, à l’Anse-Vata.

Certaines écoles sont encore fermées : elles sont toutes fermées à la Vallée-du-Tir sauf le Petit Poucet, les écoles de la presqu’île de Ducos et Montravel. Pour les écoles qui ne peuvent pas encore accueillir les élèves, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique.

Les élèves des Pervenches, à Porte-de-fer, sont accueillis à Christine-Boletti.

Les écoles de Rivière-Salée, Les Roses et Robert-Bruck rouvrent le 11 juillet.

Dumbéa

À Dumbéa, 16 écoles publiques sont ouvertes.

Les écoles maternelles Les Niaoulis et Louis Bénébig ainsi que le groupe scolaire Louis de Greslan et Les Jacarandas sont fermées. La continuité pédagogique est assurée pour ces écoles.

Païta

Les écoles de Païta sont ouvertes en journée complète dès le 11 juillet. Au total, ce sont 10 écoles publiques qui sont ouvertes.

Pour l'école incendiée Jean-Baptiste-Gustin, la rentrée des élèves est programmée, le lundi 15 juillet dans les écoles James Paddon, les Palmiers et Patrice Jean.

Mont-Dore

L'école Saint-Joseph de Cluny a suspendu ses cours jusqu'à nouvel ordre suite aux troubles dans le quartier de la Conception, mardi.

Deux écoles publiques demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre. Il s'agit du groupe scolaire de Saint-Michel et l'école primaire de La Rizière. Une continuité pédagogique est proposée par les enseignants pour les élèves des écoles fermées. Au total, 10 écoles publiques au Mont-Dore sont ouvertes.

Boulouparis

La maternelle de Nassirah reste fermée car la circulation sur la RP4 demeure compliquée. Une information confirmée par la mairie.

Yaté

L'école maternelle Tchivi et l'école primaire Banian reprennent le 11 juillet.

Province Nord

Houaïlou

L'école catholique de Nindhia reste fermée.

Poindimie

Les écoles privées Notre-Dame du rivage et Ometteux sont fermées jusqu'au 15 juillet.

Ponérihouen

L'école Saint-Jeanne d'Arc reste fermée.

Pouébo

Dans le privé, le centre scolaire catholique de Pouebo, l'école Balade et l'école de Diahoue sont fermés.

Poya

L'école catholique de Nekliai est fermée.

2 Collèges et Lycées

Province Sud

Au collège de Kaméré, à Nouméa, la reprise est prévue le 15 juillet.

Les élèves du lycée Petro Attiti, à Rivière-Salée fermé jusqu'à la fin de l'année suite aux exactions, sont répartis entre les lycées Jules Garnier, Champagnat, Jean XXIII et Do Kamo. La reprise à Jean XXIII et Do Kamo ne se fera que le 15 juillet.

Le collège de Tuband, à Nouméa, n'a pas rouvert et les élèves sont répartis entre les collèges de Magenta, Mariotti et Baudoux.

Au collège d'Auteuil, à Dumbéa, tous les élèves reprendront les cours le lundi 15 juillet. Mais dès ce jeudi 11 juillet, les élèves de 5ème et 4ème sont accueillis et vendredi, les élèves de 6ème et 5ème.

Au collège de Plum, la continuité pédagogique est mise en place et à ce jour, il n'y a pas de date de reprise prévue pour la réouverture.

Au collège de Yaté, le collège devrait rouvrir le jeudi 11 juillet, avec un accueil uniquement en matinée de 7h45 à 11h. Les transports scolaires seront assurés le matin et à 11 heures après les cours.

Au collège de Thio, la continuité pédagogique est toujours d'actualité et le collège fermé.

Le lycée privé Saint-Pierre Chanel et le collège de la Conception, au Mont-Dore, sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Province Nord

Les collèges publics de Canala, Hienghène, Houaïlou et Ouegoa sont toujours fermés et la continuité pédagogique a été mise en place.

Le collège de Poya prévoit une continuité pédagogique jusqu'au 12 juillet. L'éventuelle reprise des cours sera annoncée 48 heures à l'avance auprès des parents.

À Poindimié, le collège Raymond Vauthier reste fermé avec une continuité pédagogique, tandis que le lycée Antoine Kela envisage une reprise le 17 juillet. Le collège privé Jean-Baptiste Vigouroux est fermé jusqu'au 15 juillet.

Le lycée de Touho reste fermé et assure la continuité pédagogique.

À Houaïlou, le lycée professionnel Johanna Wakie reste fermé. Le lycée agricole Do Neva reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

À Ponérihouen, le collège privé Yves-Marie Hily est fermé.

Le collège privé Hyppolyte Bonou et le lycée professionnel privé Gabriel Rivat demeurent fermés à Pouebo.

Province des îles

Dans les îles, le collège de la Roche, à Maré, a subi un incendie. La reprise des cours est possible pour tous les élèves dès le jeudi 11 juillet. Sachant qu'une rentrée progressive est en cours depuis le début de la semaine.

Ces informations sont évolutives et seront mises à jour.