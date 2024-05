Crise en Nouvelle-Calédonie : pour le Rassemblement national, "l’État a failli dans sa mission de sécurité"

Bilan des émeutes, appel à la solidarité nationale, problématique du corps électoral, déplacement présidentiel, propositions d'Emmanuel Macron… Le Rassemblement national réagit à la situation en Nouvelle-Calédonie.

Le niveau d’insécurité lié aux émeutes a diminué, selon les autorités, à Nouméa et dans son agglomération. "La Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement le Grand Nouméa, reste en proie à des émeutes d’une violence inconnue depuis les 'événements des années 80'", estime pourtant le Rassemblement national dans un communiqué diffusé ce lundi matin.

"Faire bénéficier les Calédoniens de la solidarité nationale"

Et ce "malgré le déplacement du président de la République accompagné des ministres en charge du dossier", est-il écrit dans le document, signé de Clément Yanno, chargé de mission du RN en Calédonie. "La gravité de la situation exigeait plus que les 18 heures passées sur place par le président de la République. Ce voyage éclair ne semble malheureusement pas avoir permis un retour à l’ordre républicain", pointe le mouvement. "L’État, qui a failli dans sa mission de sécurité, doit faire bénéficier les Calédoniens de la solidarité nationale pour les aider à se relever du désastre économique dans lequel la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui plongée."

"Un nouvel accord est absolument indispensable

Sur le fonds, "le Rassemblement National soutient le dégel du corps électoral (…) mais désapprouve avec force le calendrier et la méthode du gouvernement, tant sur la discussion du texte législatif que sur la tenue des élections provinciales, qui a ainsi ignoré la logique du dialogue fondant le consensus ayant conduit aux accords de Matignon et de Nouméa."

Et d’ajouter : "Un nouvel accord est absolument indispensable pour respecter la spécificité singulière de cette collectivité française du Pacifique, pour lui assurer une stabilité de long terme de nature à favoriser les investissements publics et privés nécessaires au développement économique et social et finalement pour garantir aux Calédoniens de toutes origines une perspective de paix et de concorde à laquelle ils aspirent légitimement."

"Le bilan provisoire est dramatique"

Rappelant par ailleurs que "le bilan provisoire est dramatique", le Rassemblement national "apporte tout son soutien aux forces de l’ordre" et "condamne avec la plus grande fermeté les actes odieux commis par les émeutiers (…) Il demande instamment qu’ils soient tous présentés à la justice et très sévèrement condamnés."