Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : on vous résume les premières heures de la visite présidentielle

Journée importante, dans la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron et sa délégation sont arrivés sur place ce jeudi matin. Le président de la République espère apaiser les tensions et renouer les fils du dialogue. Voici les premières séquences de cette visite à grands enjeux.

Il a entamé sa troisième visite en Calédonie peu avant 8h30, ce jeudi (soit 23h30 mercredi, heure de Paris). Qu'a dit et fait Emmanuel Macron, depuis ? NC la 1ère résume ses premières heures sur le Caillou, secoué depuis onze jours par des émeutes survenues à Nouméa et dans le Grand Nouméa, sur fond d'opposition au dégel du corps électoral.

La déclaration qui fixe les grandes priorités

À l'aéroport de la Tontouta, sur la commune de Païta, le président de la République fait une première déclaration aux médias. Il énonce ses priorités : d'abord, "le retour à la paix, au calme, à la sécurité". Avec lui, "le retour aux soins normaux, à l’approvisionnement, à l’alimentation". Et d'ajouter : "Nous aborderons également la reconstruction économique et puis les questions politiques, les plus délicates, pour parler de l’avenir de la Nouvelle-Calédonie." Emmanuel Macron le promet : "à l’issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites."

EN DIRECT | Déclaration du Président @EmmanuelMacron à son arrivée en Nouvelle-Calédonie. https://t.co/ukZU1Wzhem — Élysée (@Elysee) May 22, 2024

Le survol en hélicoptère, pour prendre la mesure de la situation

À peine descendu de l'Airbus présidentiel, Emmanuel Macron monte à bord d'un hélicoptère. Direction l'aérodrome domestique de Magenta, à Nouméa, en survolant différents points stratégiques de l'agglomération. Comme le col de la Pirogue à Païta, zone de blocage de la RT1 ; le secteur où se trouve l'hôpital territorial, à Dumbéa ; ou encore, au Mont-Dore, le quartier sinistré de Boulari ainsi que la portion de route provinciale à enjeu important qui traverse la tribu de Saint-Louis.

Au haut-commissariat, l'hommage aux morts

À Nouméa, rendez-vous au haut-commissariat de la République, qui représente les services de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Le président retrouve les représentants politiques, mais aussi économiques. Il demande un moment de silence, en mémoire des six personnes décédées, selon le bilan humain de cette crise dramatique.

Forces de l'ordre et état d'urgence, les premières annonces

Au haussariat, Emmanuel Macron apporte plusieurs précisions.

Il y aura, indique-t-il, "trois mille forces de sécurité intérieure dans quelque temps" et elles "resteront aussi longtemps que nécessaire, même pendant les Jeux olympiques et paralympiques".

De nouvelles opérations "massives" vont être menées pour rétablir l'ordre républicain.

L'état d'urgence déclaré en milieu de semaine dernière "ne devrait pas être prolongé", pense-t-il.

La ministre déléguée aux Outre-mer "va mener une réunion spécifique sur la reconstruction".

Je suis là parce que le dialogue est nécessaire, mais j’en appelle à la responsabilité. [L'état d'urgence] ne sera levé que si chacun ici, appelle à la responsabilité et à la levée des barrages. Emmanuel Macron, président de la République, à Nouméa, le 23 mai 2024

Une longue succession d'échanges

Dans la foulée, de longs échanges se succèdent. Avec les acteurs économiques, avec les responsables des institutions. Mais aussi avec des représentants des forces de l'ordre, au commissariat central. Puis avec des jeunes Calédoniens, du service militaire adapté ou scolarisés au lycée.

EN DIRECT | Le Président @EmmanuelMacron rencontre les élus et les acteurs économiques de Nouvelle-Calédonie. https://t.co/N5AUhr5BYQ — Élysée (@Elysee) May 22, 2024

Une délégation composée de ministres et de hauts fonctionnaires en mission

Trois membres du gouvernement déjà venus en Calédonie accompagnent le chef de l'Etat : Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ; Marie Guevenoux, sa ministre déléguée aux Outre-mer ; et Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Également dans la délégation, trois hauts fonctionnaires : Rémi Bastille, Eric Thiers et Frédéric Pottier constituent, selon l’Élysée, une "équipe de contact", venue renouer le dialogue.

Suivez notre direct numérique consacré à cette journée et en particulier cette visite présidentielle.