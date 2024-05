DIRECT. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : les discussions se poursuivent au haut-commissariat, Emmanuel Macron en visite au commissariat central de Nouméa

Le Sénateur LR Georges Naturel répond à la sortie du haut-Commissariat à 15h40 : " Le bilan de l'Accord de Nouméa n'est pas parfait et il faut faire en sorte de faire les choses différemment et avoir un vrai projet de société. " ... Il explique : " le ministre de l'Intérieur nous a dit qu'il faut retrouver les commanditaires de ces exactions ". Il reconnaît qu'en " 8 jours " on a eu les heures les plus noires de la Nouvelle-Calédonie mais " on est confiant ". "On reconstruira mais on le fera en partenariat avec l'Etat et une reconstruction un peu différente de ce qu'on a fait ". Il assure que " le président nous annoncera ce qu'il en est de la réforme constitutionnel, on ne sait pas si c'est soir ", confirme-t-il. Georges Naturel est favorable à " une pause " dans le processus de la loi constitutionnelle concernant le dégel du corps électoral.