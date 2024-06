Crise en Nouvelle-Calédonie : que signifie le placement sous tutelle de la Nouvelle-Calédonie par l'Etat, demandé par la FINC?

Dans un communiqué de presse diffusé jeudi 6 juin, la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie indique que les mesures annoncées par le gouvernement national ne répondent pas aux besoins cruciaux et immédiats des entreprises et des salariés. La FINC demande la mise sous tutelle de la Nouvelle-Calédonie par l’Etat. Qu'est-ce que cela signifie? Eléments de réponse.

Des mesures d'aides d'urgence pour répondre à la crise économique en Nouvelle-Calédonie ont été annoncées par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire et Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, mercredi. Une réponse "insuffisante", selon les représentants de la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie.

Elles "ne répondent pas aux besoins cruciaux et immédiats des entreprises et des salariés", écrivent les réprésentants de la FINC alors qu'ils se sont entretenus le 5 juin avec Bruno Le Maire. "On pense que c'est de la poudre aux yeux, ce qui nous a été annoncé avant-hier par le ministre [Bruno Le Maire]. Je tiens à dire que la réunion devait durer une heure, elle n'a duré que 25 minutes", regrette Dominique Lefeivre, directeur de Biscochoc et membre du comité de direction de la FINC.

"Ce n'est pas suffisant"



Parmi les annonces faites: un fonds de solidarité nationale aux TPE et PME affectées directement ou indirectement. "Dans beaucoup de sociétés, nous n'avons pas que deux ou trois salariés. Nous en avons beaucoup plus. Un million de francs CFP comme c'est promis, sur un mois et demi, cela représente le salaire de deux salariés et demi, charges comprises. Ce n'est pas suffisant", assure Dominique Lefeivre.

L'Etat reprend la main financièrement

Conséquence : les membres de la Fédération des Industries demandent la mise sous tutelle de la Nouvelle-Calédonie par l'Etat. "Cela veut dire que le gouvernement français reprend la main pendant un temps donné, pour clarifier la situation. Au moins sur le point de vue financier, de manière équitable pour tous", précise le directeur de Biscochoc.

Le principe de mise sous tutelle est régi par le droit international. Et selon la charte des Nations Unies, l'accord entre l'Etat mis sous tutelle et l'Etat qui l'administre est composé de conditions propre à chaque territoire. Elles "peuvent être différentes d'un territoire à l'autre".

Mais concrètement, cela signifie que l'Etat reprend la main que ce soit d'un point de vue politique, économique ou social. Dans ce cas, la FINC souhaite que la prise en main soit financière. Cela a déjà été le cas localement en 2021, pour arrêter le budget de la Nouvelle-Calédonie. Un budget à l'époque défini par la Chambre territoriale des comptes, puis validé par le haut-commissariat.

Attentes immédiates

Les membres de la FINC dressent une liste des besoins et attentes immédiats :