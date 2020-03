La Croix Rouge se mobilise pour aider les personnes vulnérables

La Délégation territoriale de Nouvelle-Calédonie de la Croix-Rouge française lance ce lundi un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour les personnes vulnérables en situation d’isolement social. Un isolement renforcé par la confinement imposé par le coronavirus.

Caroline Moureaux et Martin Charmasson •



« Croix Rouge chez vous ». C’est un dispositif lancé ce lundi pour aider les personnes isolées, vulnérables et non accompagnées pour qui le confinement est particulièrement difficile à supporter. Celles qui ne peuvent compter sur des proches ou le voisinage, ou qui présentent des risques psychologiques. Il permet d’être approvisionné en produits de première nécessité, d’entretenir un lien social, ou de se porter candidat pour devenir bénévole. Un numéro de téléphone pour cela : le 23-26-99, avec trois options.« La première possibilité, c’est un service de livraison de denrées de première nécessité, hygiène et alimentaire, avec un choix entre dix paniers, ce qui va permettre aux personnes de commander des féculents, des légumes, des produits d’hygiène… » explique Sandrine Buffeteau, présidente de la délégation territoriale de la Croix Rouge en Nouvelle-Calédonie.« C’est un service pour les personnes isolées, mais qui est payant. Les personnes payeront bien leur panier et la Croix Rouge fait les courses pour elles et permet de distribuer directement dès le lendemain à leur domicile pour éviter qu’elles sortent ».Toujours en joignant le 23 26 99, en tapant la touche 2, vous pourrez parler avec des volontaires, leur faire part de vos craintes, ou de votre solitude.« Ils tomberont sur des bénévoles qui pourront les écouter, les rassurer, et leur expliquer les gestes barrières, comment bien agir en cette période de crise » poursuit Sandrine Buffeteau.Enfin, en ces temps de confinement, vous pouvez vous porter volontaire pour aider.« Le bénévolat spontané, c’est de permettre à tous les gens qui veulent être solidaires et aider de pouvoir être identifiés. Nous, on va référencer toutes ces personnes, vérifier qu’ils sont bien des gens en bonne santé et qu’ils peuvent réellement aider, et coordonner cette action envers les différentes actions des associations, du gouvernement, avoir un vivier de bénévoles et de livreurs et de bénévoles spontanés et solidaires » précise Sandrine Buffeteau.Le dispositif « Croix Rouge chez vous » fonctionne du lundi au vendredi entre 8h et 12 h.