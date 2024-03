Culture : le gouvernement veut apporter un soutien plus important aux artistes de Calédonie

Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie veut renforcer son soutien à la culture. Deux projets de délibération ont été adoptés, ce mercredi dont celui de la création d' une carte professionnelle pour les artistes.

Des dispositifs en faveur du secteur culturel et de la création artistique. C'est ce que propose le gouvernement dans ses décisions, rendues publiques ce mercredi 13 mars. Les textes prévoient une reconnaissance des professions artistiques et du "1 % culturel et patrimonial". Explications.

1 Projets en faveur des artistes

Reconnaissance

"Malgré l’important vivier d’artistes que compte le territoire, il existe des freins à la croissance du secteur, tels que l’étroitesse du marché, la répartition des compétences en matière culturelle ou encore le manque d’analyse approfondie sur l’économie de la culture calédonienne", analyse le gouvernement.

Afin de reconnaître les artistes en tant que tel, le gouvernement envisage la mise en place deux catégories de carte d’artiste, délivrées en fonction des critères suivants :

Une carte professionnelle : pour les artistes qui exercent une activité significative dans une ou plusieurs disciplines et qui en tirent un revenu depuis au moins trois ans. Les candidats devront aussi avoir déclaré auprès des services fiscaux, leur activité au titre de la patente et être affilié au Ruamm.

Une carte d'artiste émergent : pour les artistes qui justifient de diplômes d'études supérieures ou de qualités avérées par des qualifications, réalisations ou références antérieures. Les candidats devront démontrer une réelle démarche artistique et être affiliés au Ruamm ou à l'aide médicale gratuite.





Concernant les conditions pratiques :

Les titulaires du diplôme d’intervenant artistique et/ou culturel (DIAC) ou du certificat de musicien intervenant territorial (CMIT) pourront bénéficier de la carte d'artiste.

Pour obtenir leur carte, les candidats devront adresser leur demande à la direction de la Culture, de la condition féminine et de la citoyenneté.

La carte sera valable cinq ans, renouvelables. Un comité culturel sera mis en place pour les attributions, suspensions et retraits.

Il est prévu un répertoire des artistes calédoniens qui favoriserait, pour les titulaires de la carte, l’accès en priorité à des marchés publics ou la participation à des événements (concours, résidences ...) hors Calédonie.

Le 1 % culturel et patrimonial

Comme le "1 % artistique" qui existe en métropole depuis 1951, le gouvernement propose la création d’un dispositif propre à la Calédonie. L'objectif est d'intégrer dans les bâtiments publics, une ou plusieurs œuvre(s) d’art réalisée(s) par un artiste ou un groupe d’artistes. Celui-ci sera nommé "1 % culturel et patrimonial".