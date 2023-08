De retour des Journées mondiales de la jeunesse, des Calédoniens témoignent

Une quarantaine de Calédoniens ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse. Cette année, ce grand rassemblement catholique avait lieu à Lisbonne, au Portugal. De retour, trois d'entre eux témoignent.

Cédrick Wakahugnème (édité par Cécile Rubichon) •

Elle n’arrive toujours pas à y croire. Originaire de Poindimié, Aude Tein fait partie des dix jeunes qui ont été sélectionnés pour participer à une veillée avec le Pape François. Un moment fort des Journées mondiales de la jeunesse, qui se sont déroulées du 1er au 6 août à Lisbonne, au Portugal. Elle garde en tête ces images avec le Souverain pontife qu’elle n’effacerait pour rien au monde.

"Plein de frissons, beaucoup d’émotion, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment dire, c’était une grâce, c'était magnifique", décrit-elle, de retour de vingt-quatre jours passés en Europe.

Son témoignage au micro de Cédrick Wakahugneme :

Dans la délégation calédonienne, il y avait une quarantaine de jeunes chrétiens. En grande majorité de confession catholique. Jérédié Kaémo, lui, représentait l’église protestante de la paroisse de Xepenehe à Lifou. “Ce qui m’a profondément touché, c’est la parole du Pape qui disait qu’il fallait être la lumière, briller, écouter, ne pas avoir peur”, raconte-t-il.

Ici la jeunesse a du mal à s’exprimer, à s’émanciper, à s’ouvrir vraiment vers les autres et vers le monde. Taku

Plusieurs temps forts ont marqué ces JMJ. À l’image du festival Welcome to Paradise, qui a permis aux jeunes chrétiens d’exprimer leur foi sans contrainte et sans honte. Taku a déjà participé à plusieurs rassemblements en Calédonie. “Ici, la jeunesse a du mal à s’exprimer, à s’émanciper, à s’ouvrir vraiment vers les autres et vers le monde." Pour lui, les rencontres internationales représentent l'opportunité de changer les choses, d'apporter une certaine liberté. "En venant avec ça ici, j’espère que la jeunesse va pouvoir prendre sa place.”

Les précieux souvenirs, ils ne les garderont pas précieusement. Leur objectif : en parler aux autres jeunes chrétiens du pays en attendant le prochain rendez-vous des JMJ, en 2027, à Séoul, en Corée du Sud.