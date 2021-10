Décès d’Élise Poaniewa, médaillée d’or aux Jeux du pacifique en 1969, en lancer du javelot

La nouvelle vient de tomber, la médaillée d’or, Élise Poaniewa, est décédée des suites d’une longue maladie. Hommage.

Ava Skoupsky •

Triste nouvelle pour l’athlétisme. La médaillée d’or en lancer du javelot de 1969 aux Jeux du Pacifique, Élise Poaniewa, est décédée à l’âge de 70 ans à la suite d’une longue maladie. La nouvelle a été annoncée par la page Facebook L’Histoire du Sport Calédonien ce mercredi 20 octobre 2021.

Une médaille en 1969

L’athlète fut médaillée d’or aux Jeux du Pacifique de Port-Moresby en 1969 en lançant le javelot à 42,58m. “L’athlète battait, ce jour-là, la Fidjienne Mereoni Vibose (41,70m) et la Calédonienne Soana Simutoga (41,56m) et aussi le précédent record de deux mètres. Élise était la sœur ainée de Paul, le champion de France de saut en hauteur et était mariée à un autre athlète, Alfred Sameke”, comme le rappelle L’Histoire du Sport Calédonien dans une publication sur Facebook.

La rédaction de NCla1ère adresse ses plus sincères condolèances aux proches d’Élise Poaniewa.