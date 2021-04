Déconfinement : toutes les restrictions sanitaires levées dès dimanche 5h

Stéphanie Chenais et Lizzie Carboni •

"Après un mois d'effort, je suis heureux et fier de dire que la Nouvelle-Calédonie a retrouvé son caractère Covid-free." Thierry Santa, président du 16ème gouvernement en charge des affaires courantes, a annoncé ce matin, que tous les Calédoniens pourront "retrouver une vie normale" dès dimanche, à partir de 5 heures du matin, "pour que les internats puissent accueillir les élèves" a t-il précisé.

Retrouver ses habitudes culturelles, cultuelles et festives

Il a aussi rappelé que le risque zéro n'existe pas, et que "nous devons tout faire pour continuer à améliorer nos pratiques, pour être plus efficace contre un éventuel risque." Laurent Prévost, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a précisé que cette levée de l'ensemble des contraintes permet dès dimanche matin les rassemblements. "Chaque Calédonien pourra retrouver ses habitudes culturelles, cultuelles et festives sans qu'il y ait besoin d'appliquer de contraintes." De même, il ne era plus obligatoire de porter un masque dans les lieux publics ou au travail.



Renforcer le sas sanitaire

A part ça, peu d'annonces concrètes. "Notre sas sanitaire est en train d'être renforcé face à un variant anglais plus contagieux, assure Thierry Santa. J'ai également demandé aux services du gouvernement de proposer un système d'alertes Covid-19. Un outil qui nous permettra de gagner en efficacité. " Des mesures qui avaient déjà été évoquées. "Tout est mis en oeuvre pour faire rentrer dans les meilleurs délais celles et ceux qui ont vu leur vol être annulé", a tout de même ajouté le président.

100 000 doses à la mi-mai

Concernant la vaccination, la campagne va se poursuivre pour "atteindre au plus vite une immunité collective." De son côté, Laurent Prévost, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie appelle les Calédoniens à profiter de cette opportunité. "100 000 doses du vaccin Pfizer doivent livrées à la Nouvelle-Calédonie d'ici la mi-mai."

10 milliards de francs pacifique

Concernant les secteurs affectés par cette crise, "l'État continue de répondre présent par la mise en place de mesures concrètes." Le fond de solidarité qui permet aux entreprises de faire face aux difficultés de trésorerie liées au contexte sanitaire est toujours en vigueur. "Le formulaire sera disponible dans le courant de ce mois-ci. Les autres dispositifs d'aide ont été prolongés jusqu'à fin juin 2021." Pour soutenir le budget de la Nouvelle-Calédonie : "Comme l'a confirmé Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, l'état contribuera puissamment aux dépenses engagées par la Nouvelle-Calédonie dans la crise sanitaire avec une aide à hauteur de 10 milliards de francs pacifique, selon des modalités qui vont être précisées rapidement avec le gouvernement. "

Laurent Prévost, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sera l'invité du journal de Nadine Goapana ce soir à 19h30 sur Nouvelle-Calédonie la 1ère.





L'intégralité du point presse de ce vendredi à réécouter ici.