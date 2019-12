Les démarches liées à la carte grise peuvent désormais s'effectuer en ligne 

Cession, transfert, duplicata, attestation, changement d'adresse ou encore paiements : toutes ces démarches sont désormais réalisables en ligne. En Nouvelle-Calédonie, environ 40 000 usagers effectuent chaque année des démarches liées aux cartes grises.

Alix Madec avec L.C •

Un avantage pour les contrôles routiers

C’est une nouveauté chapeautée par la DITTT, la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres et les services de police et de gendarmerie. Si le format papier reste toujours d’actualité, le format numérique fait désormais son apparition. « La dématérialisation vise à simplifier l’usage au quotidien des usagers, de pouvoir le présenter aux forces de l’ordre, pouvoir l’avoir sur smartphone, de pouvoir l’avoir également dans la boîte à gant puisque les deux dispositifs cohabitent » explique Georges Selefen, le directeur de la DITTT.Première demande mais aussi cession, transfert ou changement d'adresse, toutes les démarches sont opérables en téléservice, sur le site immatriculation.nc . La carte grise à portée de clic, c’est aussi l’avantage de pouvoir proposer également un service « à l’ensemble des concessionnaires, des parkings pour qu’ils puissent faire leur démarche professionnelle depuis leur bureau » ajoute Georges Selefen.Si les guichets de Nouméa et Koné resteront ouverts au public, en tout, 10 à 15% des 40 000 usagers concernés pourraient opter pour la version numérique.Cette nouvelle formule, qui a la même valeur que l'actuel titre cartonné, permettra de faciliter le travail des forces de l’ordre. Via un smartphone, l’outil permet de vérifier en temps réel les informations de chaque véhicule.« Cela va permettre à tous les policiers comme tous les gendarmes de vérifier la validité de la carte gris de l’usager directement au bord de la route. Les informations qu’il devra rechercher c’est d’abord de savoir si le conducteur est bien le propriétaire du véhicule, ça permettra aussi de voir la validité du contrôle technique et surtout de voir si le véhicule est volé » explique Christophe Marietti, le commandant des forces de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.