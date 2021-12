Dernier jour pour plus de 65 600 élèves, après une année marquée par la crise sanitaire

Les cours auraient dû se terminer le 18 décembre. Or, le calendrier scolaire a été avancé d’une semaine, avec le référendum. L’école est finie, pour plus de 65 600 élèves, du premier et deuxième degré.

Alexandre Rosada, Christian Favennec et Stephanie Chenais (Alix Madec) •

C’était l’heure des au revoir et à l’année prochaine, pour les derniers élèves présents en cours, ce vendredi. À la veille de la troisième consultation référendaire, les écoliers Calédoniens ont quitté les bancs de l’école après une année, marquée par une crise sanitaire, deux confinements et des règles sanitaires strictes. Dernier jour studieux Du côté du collège de Tuband, le dernier jour de classe a été studieux pour les 470 élèves de l’établissement. "Les élèves sont en vacances ce soir et la semaine prochaine, avec les personnels et les enseignants, nous allons organiser la rentrée", explique David Dernouy, proviseur du collège. Dans l’établissement, depuis le 10 octobre dernier, les cours ont repris avec des mesures sanitaires liées à la crise Covid. Deux mois après, le bilan sanitaire reste satisfaisant, grâce notamment à la concertation et la transparence partagées, entre corps enseignant et parents d’élèves. "Le retour des élèves s’est fait sereinement. La communication a été régulière, pour rassurer les gens avec un bilan toutes les semaines. Nous n’avons qu’un seul cas Covid positif pendant la période. Il n’y a eu aucune propagation sur le collège et les mesures barrières ont été respectées par les élèves, les familles et le corps enseignant", poursuit le proviseur. Les équipes pédagogiques de leur côté, planchent déjà sur la programmation de la rentrée 2022. Elle aura lieu le 11 février pour les professeurs. Pour les 65 667 élèves du premier et second degré, ce sera le 14 février 2022. Le reportage d'Alexandre Rosada et de Christian Favennec : ©nouvellecaledonie Plus festif à Ouvéa Sur l’île d’Iaai, les enfants ont profité des toutes dernières heures avec leurs copains. À l’école Eben Eza de l’Alliance scolaire, les enfants étaient heureux d’être en vacances, après une année particulière. Et les au revoir se sont faits autour d’une partie de football bien méritée. Le reportage de Stephanie Chenais : Fin de l'année scolaire à Ouvéa

