Dernière ligne droite pour le bac avec les oraux de rattrapage

Ils sont 541 à être convoqués pour passer les épreuves du second groupe. Ils sauront ce mardi 19 décembre s’ils ont fini par décrocher leur diplôme.

Noémie Dutertre et Caroline Moureaux •

Alors que nombre de leurs camarades ont déjà célébré l’obtention de leur baccalauréat, certains doivent encore patienter pour pouvoir souffler. Il s’agit des candidats ayant obtenu une moyenne générale finale au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20. Et ils sont 541 dans ce cas cette année, 148 en filière générale, 260 en filière technologique et 133 en filière professionnelle.

Une deuxième chance

Des élèves qui ont conscience qu’une deuxième chance leur est accordée. Ce n’est pas le cas pour 527 autres qui ont été éliminés dès le premier tour.

"Je suis contente d’être au rattrapage même si j’aurais voulu l’avoir du premier coup, mais je me dis que c’est mieux d’être au rattrapage que ne pas l’avoir" explique Anaïs, confiante à l’issue de sa première épreuve.

Des établissements mobilisés

Les élèves repêchés devaient passer des oraux dans deux matières au choix dans leurs spécialités, l’une ce matin, l’autre cet après-midi.

Et si les élèves pouvaient être tendus, le stress ne leur était pas réservé. Les établissements devaient eux aussi réussir le rendez-vous.

" Nous accueillons 116 candidats de la filière générale et ils sont encadrés par des interrogateurs qui sont au nombre de 58 ce matin" explique Karine Bechard, proviseur adjointe du lycée Lapérouse qui accueillait 116 candidats ce lundi. "Donc une organisation conséquente avec un secrétariat d’examens qui a planché pendant deux, trois jours".

Des candidats en visio

Du côté du lycée Dick Ukeiwë, ils étaient quasiment 200 à passer l’épreuve du second groupe en filière technologique. Parmi eux, des élèves en visioconférence depuis le lycée français de Port-Vila au Vanuatu et le lycée de Wallis-et-Futuna. Angélique Deffontaine, proviseur adjointe du lycée Dick Ukeiwë explique cette organisation particulière.

" Les proviseurs des lycées de Port-Vila et de Mata-Utu ont été destinataires des sujets. Lorsqu’il y a la connexion avec le ou la candidate, le jury examinateur indique le sujet sur lequel le candidat va devoir traiter la question. Il a ensuite, en fonction de l’épreuve, soit 20 soit 40 minutes de préparation. Le candidat est sous surveillance au niveau de l’établissement d’origine, et ensuite, la visio reprend de manière à ce que la passation de 20 minutes se fasse dans les mêmes conditions qu’un face à face réel".

Les résultats sont attendus ce mardi 19 décembre. Ce sera alors la délivrance pour les candidats enfin admis. Ceux qui auront échoué pourront retenter leur chance l’an prochain ou se contenter du certificat de fin d’études secondaires (CFES) qui leur sera délivré en cas d’échec.