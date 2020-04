Confinement : des contrôles routiers permanents

En cette troisième semaine de confinement, les contrôles routiers, eux, se maintiennent sur l'ensemble du pays afin de lutter contre un relâchement des comportements observés par endroit. Pour rappel, les règles de confinement ont été prolongées jusqu'au lundi 13 avril minuit.





Camille Mosnier, Maguerite Poigoune (NG) •

Des contrôles pour prévenir des délits

Ces contrôles servent aussi pour prévenir les atteintes aux biens, pour lutter contre les vols de voitures qui sont fréquents sur Koné. Et ces contrôles permettent également de lutter contre les comportements accidentogènes.

Sylvain Jouault, commandant de la compagnie de gendarmerie de Koné

Des contrôles routiers sur la côte Est

Dans la nuit de mercredi à jeudi, entre Koné et Pouembout, des gendarmes ont assuré des contrôles routiers. Les gestes de barrières sont appliqués au moment de chaque contrôle. Une distance de sécurité est respectée. Les attestations de déplacements sont vérifées avec pièce d'identité de chaque passager présent dans le véhicule. Et à chaque situation, l'appréciation du gendarme entre en compte.Reportage Camille Mosnier et David SigalA Poindimié, les contrôles de gendarmeries sont également menées. Et un constat : en journée, il y a plus de monde qui circule par rapport aux premiers jours du confinement. Lors d’un contrôle au rond point du village près du lycée, un automobiliste a été verbalisé. La contravention s’élève à un peu plus de 16000 FCFP.Les gendarmes mènent des contrôles réguliers et veillent à ce que les attestations de déplacement soient présentées.Si en général, la population suit les consignes, quelques infractions sont relevées.L’affluence au centre du village se vérifie surtout le matin. Les habitants y font notamment leurs achats. Et dans l’après-midi, le village se vide.