Des kits de serviettes hygiéniques distribués aux étudiantes de l'université

Ce 26 mai marque la journée mondiale de la santé des femmes. L’occasion, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de sensibiliser les étudiantes et les étudiants contre la précarité menstruelle. Et pour permettre à toutes d’avoir des protections périodiques, quels que soient leurs revenus, un stand distribuant des serviettes hygiéniques a été installé à côté de la Maison de l’étudiant, à Nouville.

Charlotte Mestre (Stéphanie Chenais) •

Disposés sur la table du stand, des trousses colorées et des paquets de serviettes hygiéniques. Elles sont distribuées gratuitement aux étudiantes. Une initiative salutaire, selon elles. "Ce n'est pas évident pour nous les filles à ces périodes-là. Au niveau économique, c'est un vrai budget. Cette aide, c'est que du bénéfice pour nous", confirme cette jeune femme. "Je pense que c'est bien, parce que ça coûte cher, maintenant. Je vois que des fois il y a des filles qui ont du mal à venir en chercher à l'épicerie. Des fois, elles vont même les cacher", ajoute une autre.

Cette distribution de kits vise à aider les jeunes filles en situation de précarité menstruelle. • ©NC La 1ère

De l'absentéisme

Lever les tabous et faire des règles un sujet comme n'importe quel autre, c'est aussi l'objectif de ce genre d'opérations. Et selon Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de la condition féminine, c'est plus que nécessaire. "On s'est rendu compte que certaines jeunes filles, certaines étudiantes, n'avaient pas à disposition suffisamment de serviettes. Des fois pour des problématiques financières. Et ça amène bien sûr des problème de santé. On nous souligne parfois aussi de l'absentéisme, que ce soit en cours ou dans les stages des filières professionnelles."

Ce n'est pas acceptable qu'une jeune fille soit absente parce qu'elle n'a pas à disposition des protections hygiéniques de manière régulière. Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement en charge de la condition fémnine

Dans le même esprit, des distributeurs de protections périodiques devraient être installés prochainement dans les collèges et les lycées calédoniens.