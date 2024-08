Des permanences de la Calédonienne des eaux pour se rapprocher des populations

Depuis un mois, la Calédonienne des eaux a lancé une série de permanences de proximité dans les communes où elle a la charge de la gestion de l'eau. Objectif : permettre à ses clients de régler leur facture sans avoir à se déplacer à son agence principale de Nouméa.

Un étalement des sommes à payer est une demande qui revient souvent, dans les permanences mises en place par la Calédonienne des eaux. C'est le cas de ce retraité pour qui la facture est plutôt salée. Afin d'être en règle avec le gestionnaire, il a demandé un échéancier. "J'ai demandé à payer en deux fois", détaille Cyril Patea.

Pas de transports en commun

Un espace a été organisé dans les quartiers pour répondre aux difficultés diverses et variées rencontrées par la clientèle de la Calédonienne des eaux, depuis les vagues de violences de mai dernier. "On a été obligé de s'adapter à la situation, explique Mina Reniez, responsable du service "eau pour tous" de la Calédonienne des eaux. "Il y a une pénurie de transports en commun, donc il faut que la CDE se déplace auprès de ses clients. On appelle ça des permanences éphémères. En général, on est accueilli en mairie."

Étudier les demandes au cas par cas

Cette fois, les équipes étaient à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer. La semaine prochaine, elles seront à la médiathèque de Koutio. "On se déplace dans les quartiers où l'on sait que les gens ont du mal à venir jusqu'au 6e km pour régler leur facture d'eau."

En ces temps difficiles, la CDE tient compte des difficultés des clients. "On étudie au cas par cas toutes les demandes en fonction des situations particulières de chacun. On est obligé de s'adapter. On prend en fonction des rentrées de chacun."

