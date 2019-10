Deuil périnatal : une centaine de familles concernées chaque année

ITW MARIE Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Des professionnels mieux formés

Longtemps tabou en Nouvelle-Calédonie, le deuil périnatal est aujourd’hui un sujet sur lequel les professionnels comme les bénévoles tentent de libérer la parole, à l’image des Petites étoiles du lagon qui, depuis 2015, soutiennent les familles confrontées à ce drame, en organisant notamment des rencontres.Chaque année, près d’une centaine de famille sont touchées par le deuil périnatal. Marie, elle, était enceinte de 5 mois quand elle a appris que son bébé n’était pas viable. « C’est comme si le ciel nous tombait sur la tête. On se demande pourquoi nous et ce qu’on a fait de mal. » Avalanche de questions... Et d’émotions aussi, entre colère et tristesse.« C’est un deuil extrêmement douloureux et contre-nature. On est censé donné la vie et pas la mort », rappelle la psychologue Camille Pontière, qui a suivi de nombreuses familles dans cette épreuve. Des consultations qui apportent un espace d’écoute sans jugement et qui permettent de maintenir le dialogue au sein du couple, fragilisé par ce drame.Le deuil périnatal est aussi un apprentissage pour les professionnels de santé. Depuis peu, des formations existent pour les aider à mieux accompagner les parents. Alors que l’annonce de la maladie ou de la mort du bébé est souvent l’étape la plus difficile pour les familles et pour le corps médical, l’accouchement est un moment clé dans le processus de deuil. « On encourage (les parents) à prendre le bébé dans les bras, à faire des photos et à avoir des souvenirs, indique Valérie Lescroart, sage-femme libérale. Ça peut être une empreinte de pied ou de main, une mèche de cheveux… Quelque chose qui puisse être un beau souvenir de cet enfant. »En ce mardi 15 octobre, Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, l'association Les Petites étoiles du lagon lance une grande campagne d’adhésions et de dons en ligne sur eticket.nc pour financer ses actions auprès des parents concernés. Parmi ses projets : la plantation d’arbres pour la prochaine Journée de sensibilisation au deuil périnatal en 2020.Les Petites étoiles du lagon : 89 16 64Facebook : Les Petites étoiles du lagon