DIRECT. Ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie : une troisième journée à la rencontre des différents groupes politiques

Après une série de rencontres, hier, avec le monde économique, syndical et associatif, place aux discussions institutionnelles autour de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parmi les sujets qui seront abordés, le report des élections provinciales, l’élargissement du corps électoral ou encore la préparation de la venue d’une mission de concertation et de dialogue conduite par le Sénat et l’Assemblée nationale... François-Noël Buffet, qui dit vouloir proposer une nouvelle méthode, rencontrera dès 10h les groupes politiques du Congrès. Dans l’ordre, le ministre des Outre-mer s’entretiendra avec les élus Les Loyalistes, Le Rassemblement, l’UC-FLNKS, l’Uni-Palika, Calédonie ensemble puis l’Eveil océanien.