DIRECT. Emeutes en Nouvelle-Calédonie : les gendarmes ont repris le contrôle de l'axe routier Nouméa-Tontouta, l'appel à cesser les violences de l'archevêque de Nouméa

Louis le Franc en dit davantage sur l'opération de gendarmerie de grande ampleur en cours entre Nouméa et la Tontouta :"On a percé tous les barrages entre Nouméa et la Tontouta. Maintenant ce qui est important c'est d'enlever les déchets. La circulation routière n'est pas encore possible. Environ une quinzaine de barrages ont été délestés de leurs déchets. Il en reste une bonne quarantaine à traiter. C'est un axe majeur entre l'aéroport et la ville de Nouméa. Quand tout aura été nettoyé, on pourra envisager la reprise de la circulation, pas avant. Dès cette nuit, des opérations de harcèlement seront menées par le GIGN sur cet axe et sur le Grand Nouméa, sur l'ensemble des points durs."