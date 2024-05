Emeutes en Nouvelle-Calédonie :"L'île la plus proche du paradis est devenue la plus proche de l'enfer", déclare l'archevêque de Nouméa

"L'île la plus proche du paradis est devenue la plus proche de l'enfer". Ces mots très forts ont été prononcés ce dimanche matin à la cathédrale de Nouméa, par monseigneur Calvet. L'archevêque de Nouméa a lu une déclaration commune rédigée par les églises chrétiennes pour condamner les violences en cours depuis lundi dernier.

Les chrétiens que nous sommes ne peuvent rester les muets spectateurs inactifs de la tourmente cyclonique qui nous frappe en ce moment. Par nos divisions et nos rejets multiformes, nous avons trahi notre foi, trahi notre baptême, trahi Jésus. L’île la plus proche du paradis est devenue l’île la plus proche de l’enfer. Tant de propos politiques sont disqualifiés, ils ne sont plus audibles, crédibles. Posons un signe fort pour dire non à la violence. Lançons un vigoureux appel à l’arrêt des violences, exigeons de nos élus une obligation de résultat pour un avenir partagé de paix et de concorde, de fraternité perdue et retrouvée.