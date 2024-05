Emeutes en Nouvelle-Calédonie : les forces de l'ordre ont repris le contrôle de l'axe Nouméa-Tontouta, annonce Louis Le Franc

Lors d'un point presse tenu dimanche 19 mai en début de soirée, le Haut-commissaire de la République Louis Le Franc a annoncé la reprise de l'itinéraire Nouméa-Tontouta par les forces de l'ordre.

À l'issue d'une journée marquée par une opération d'ampleur destinée à dégager l'axe Nouméa-Tontouta, le Haut-commissaire de la République Louis Le Franc s'est exprimé sur la situation en début de soirée.

"L'opération a permis de reprendre le contrôle de cet itinéraire", a indiqué le représentant de l'Etat sur le territoire, précisant que l'action avait "duré toute la journée" et qu'elle se prolongerait encore sur "plusieurs jours". Au total, 600 gendarmes ont participé au démantèlement d'une "soixantaine de barrages".

Une quinzaine de ces points "ont été délestés de l'ensemble de leurs déchets. Il en reste encore une bonne quarantaine à traiter". Certains d'entre eux "étaient piégés avec des bonbonnes de gaz", a précisé le général de gendarmerie Nicolas Matthéos, évoquant une "opération technique compliquée" et "des scènes de liesse" à l'arrivée des blindés.

Des "actions de harcèlement"

"Nous allons continuer à maintenir coûte que coûte le rétablissement de cet axe", a poursuivi le Haussaire. Dès ce soir, "des actions de harcèlement" seront menées par une centaine de gendarmes du GIGN sur ce segment ainsi que sur plusieurs "points durs du Grand Nouméa".

S'adressant aux émeutiers, Louis Le Franc a appelé à "rendre les armes et entendre les appels au calme [...] S’ils veulent les utiliser, on imagine assez aisément la suite face à des professionnels qui savent les utiliser et les utiliseront dans un contexte réglementaire".

Le Haut-commissaire a également évoqué "les groupes de protection qui se sont mis en place", les enjoignant à "garder espoir et ne pas commettre l'irréparable parce qu'il s'agit d'éviter un embrasement général. Je comprends qu'on protège sa famille, ses biens. Mais je leur dis de faire attention et de ne rien faire sans en aviser les forces de l'ordre".

Le rapport de force inversé ?

Si la situation demeure hors de contrôle en de nombreux points dans le Grand Nouméa, Louis Le Franc a assuré que les forces de l'ordre allaient "pouvoir rétablir l’ordre dans l’ensemble de l’agglomération [...] dans les jours qui viennent".

"Le rapport de force va s'inverser très vite sur la ville de Nouméa, sur les communes périphériques [...] On va y arriver, on aura le dernier mot, je m'y engage auprès de vous tous", a-t-il conclu.