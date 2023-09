Discussions à Paris : le programme des rencontres

C’est ce lundi que s’ouvrent à Paris les discussions sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie avec au programme dès ce soir une réunion sur le nickel.

Les délégations calédoniennes sont arrivées à Paris pour une semaine chargée. Une série de réunions parfois techniques mais toutes également profondément politiques.

Le nickel ouvre le bal

La semaine commence dès ce lundi 4 septembre au soir avec une réunion du groupe technique dédié au nickel. C’est une réunion sous la présidence du ministre de l’économie et des finances Bruno Le Maire. Participent à cette réunion les présidents d’exécutifs, les parlementaires et les opérateurs miniers et métallurgistes.

Les bilatérales

Mardi après-midi, c’est la séquence des bilatérales. Des bilatérales prévues avec le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer à l’hôtel de Beauvau, en présence également du ministre en charge des Outre-mer, Philippe Vigier.

Toutes les délégations réunies

Mercredi les délégations calédoniennes seront accueillies par la Première ministre Elisabeth Borne en présence du ministre de l’Intérieur, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et du ministre délégué en charge des Outre-mer. Ce sera à l’hôtel Matignon.

Toutes les délégations politiques se retrouveront ensuite au ministère de l’Intérieur autour de Gérald Darmanin.

La journée se clôturera à Bercy avec une nouvelle réunion du groupe de travail sur le nickel.

Jeudi, suite des bilatérales avec des réunions avec chacune des délégations toujours place Beauvau.

Enfin vendredi après-midi, une réunion est prévue avec toutes les délégations politiques toujours au ministère de l’Intérieur avec Gérald Darmanin. Le signe de l’ouverture de trilatérales ? Rien n’est moins sûr, mais la rencontre est prévue sur le papier.