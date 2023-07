Disparition de "La Monique" : la carte des rendez-vous culturels et des commémorations

Partager :

Spectacles, inaugurations de stèles et de fresques, cérémonies et animations culturelles, expositions... Une soixantaine de rendez-vous sont programmés à partir de samedi 22 juillet pour rendre hommage aux disparus de "La Monique". Les voici, regroupés sur une carte, à retrouver par localisation, date et type.

Cécile Rubichon •

Le 22 juillet 1953, à 10h20, La Monique quitte Nouméa pour les îles Loyauté. À l'époque, le caboteur est le principal moyen de transport entre la Grande terre et les Loyauté. Il est chargé de produits manufacturés à l'aller ; de coprah, de fruits, de légumes au retour. Et de passagers. Le 31 juillet, le bateau repart de Maré avec 108 passagers à bord, plus dix-huit membres d'équipage et de nombreuses marchandises. Il n'arrivera pas à Nouméa. Que s'est-il passé ? Le mystère demeure. Malgré les recherches, La Monique n'a jamais été retrouvée. À lire aussi >>> 1953-2023, la disparition du caboteur La Monique sera commémorée cette année comme jamais C'était il y a soixante-dix ans. Un évènement qui a marqué tout le pays. Pour le commémorer et rendre hommage aux disparus, une association a été créée. Une soixantaine de rendez-vous sont programmés jusqu'à la fin de l'année. Coup d'envoi samedi 22 juillet avec, entre autres, l'inauguration d'une stèle au marché municipal de Nouméa.

