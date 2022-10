Suite à la disparition de Louis Kotra Uregei, les réactions se sont succédées... Récapitulatif

Louis Kotra Uregei, une personnalité emblématique de la Nouvelle-Calédonie, militant politique, syndicaliste et négociateur percutant, affairiste, il a su s'imposer dans le clivage calédonien, se hisser dans les plus hautes sphères et peser dans le débat politique. En témoignent les nombreuses réactions émises depuis l'annonce de son décès.

Les salutations de la province Sud à un militant qui mena une lutte acharnée en faveur de l’indépendance

"Une voix du pays s’est éteinte laissant derrière elle un silence assourdissant" - Roch Wamytan

Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie salue " la mémoire de celui qui n’a cessé d’œuvrer tout au long de sa vie pour la construction du pays, tant au niveau politique que syndical. L’intransigeance et la radicalité dont il faisait preuve dans tous ses combats était redoutée par ses détracteurs et admirée par ses camarades, une volonté de fer qui a, à maintes reprises, contribué à la justice sociale ".

Le communiqué du congrès dans son intégralité :

Les hommages du FLNKS à l'un de ses fondateurs

Le Bureau politique du FLNKS salue " le membre fondateur de l’USTKE, du FLNKS, du Parti Travailliste ou encore le signataire de l'accord de Matignon-Oudinot ". Dans un communiqué, Victor Tutugoro, à l'animation du BP, déclare encore : " militant de la première heure dans le combat contre des inégalités sociales, fervent défenseur du rééquilibrage sociétal ou encore de la mise en œuvre de la loi sur l’emploi local, il fut aussi un farouche promoteur de l’accession des Kanak et des océaniens aux postes de responsabilités ici au Pays ".

Hommage Haut-commissariat

Patrice Faure signale que "Louis Kotra Uregei était signataire des accords de Matignon-Oudinot en 1988, militant engagé et homme de convictions " et que " LKU a fondé l'Union syndicale des travailleurs kanak et des exploités (USTKE) et le Parti travailliste dont il est toujours président".

Soutien au fondateur

André Forrest, président de l'USTKE, déclare que "le collège honoraire et le bureau confédéral lui rendront les hommages dus à son rang d'ardent défenseur de la cause kanak et du combat social contre les inégalités ".

L'Union Calédonienne, au travers de Daniel Goa son président, salue la mémoire de l'homme de poigne et de convictions

« Loulou » comme on l’appelait affectueusement dans le milieu aura été sur tous les fronts pour faire entendre sa voix et sa détermination pour voir Kanaky. Des engagements qu’il n’aura jamais abandonnés, même dans la maladie". C'est un extrait de ce communiqué :

Jacques Lalie, le président de la province des Îles Loyauté salue "son grand frère" pour son combat contre la colonisation

" Nous avons perdu un combattant de la liberté, de la tolérance et du dialogue. Vieux militant depuis plus de 50 ans, dans ses débuts avec les Foulards rouges, nous avions, ensemble, fondé l’USTKE et le Parti Travailliste ", déclare Jacques Lalie.

André Vama, le président du comité Rheebu nuu et Raphaël Mapou, le secrétaire général saluent le leader syndical et politique depuis sa jeunesse

"LKU est un leader syndical et politique qui a toujours défendu avec convictions tous ses engagements au niveau syndical, politiques ou entrepreneurial", déclarent les deux responsables dans le communiqué suivant.

