Diversités Nc alerte sur les violences homophobes sur le territoire

Alors que deux jeunes femmes ont été victimes d’un acte homophobe à la baie-des-citrons ce samedi, l’association diversités Nc alerte sur l’importance de dénoncer de telles violences. Ses membres œuvrent pour l’inclusion des diversités sexuelles sur le Caillou.

Réponse judiciaire

Il est important que le travail de la justice puisse se faire. Nous souhaitons également rappeler que les actes homophobes, transphobes ou lesbophobes en Nouvelle-Calédonie sont pénalement condamnables d’amendes et de peine de prison. C’est un facteur aggravant d’une peine pour agression - Laurent Garnier, administrateur de l'association diversités Nc.



Ligne d'écoute

Jusqu’ici, on se targuait de dire qu’ici on était dans un pays inclusif et que la vie des personnes LGBTI était relativement possible, sans trop de phénomènes d’agressions physiques. On a en revanche d’autres phénomènes de rejet sur le territoire, plus invisibles. Comme des discriminations à l’embauche ou de rejet à la personne - Laurent Garnier, administrateur de l'association diversités Nc.

Application

Il est important de porter plainte pour coups et blessures et également pour homophobie ou lesbophobie, rappelle Laurent Garnier, administrateur de l’association diversités Nc.Une agression qui inquiète, de par son caractère exceptionnel sur le territoire.Une ligne d’écoute, au, est mise en place de. « Elle a beaucoup sonné ce lundi suite à cette agression, d’autres femmes homosexuelles nous ont fait part de problèmes de discrimination. Il y a des problématiques et non pas qu’en province Sud, mais aussi dans le Nord et les Loyauté », poursuit le bénévole.Un nouveau type d’agression sur la voie publique, qui préoccupe les membres de l’association. « Les agressions physiques dans le Grand Nouméa n’étaient pas visibles. Ce qui peut se produire, c’est que des actes de violences aient eu lieu et qu’ils n’aient pas été signalés. Les personnes n’ont pas toujours le courage d’aller à la police signaler les faits ».L’application, permet aux victimes et aux témoins de signaler tous type d’acte et de propose LGBTIphobe, y compris sur le territoire., ligne d’écoute: accueil / répondeur: urgences médicales: dépôt d’une main courante: ligne d’écourte de Diversités NC: SOS écoutesignalement d’urgence par SMS de violences intra-familiales