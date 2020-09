Don du sang : il est possible de réserver son créneau en ligne

Plus besoin d'attendre pour donner son sang. Désormais, les donneurs peuvent prendre rendez-vous sur Internet. Il suffit de se rendre sur dondusang.nc et réserver le créneau de son choix. Un outil destiné à rebooster les stocks et dont l’idée a germé avec la crise du coronavirus.









Coralie Cochin (S.C.) •

Laure Philippe, médecin au centre du don du sang.

Comment ça se passe?

160 poches chaque jour

Interview Laure Philippe

Le Centre de don du sang vient de mettre en place un nouvel outil sur son site internet dondusang.nc . Désormais, le donneur peut choisir et réserver en ligne le jour et le créneau horaire pour venir donner son sang. « Au départ c'est le Covid qui a amené cette organisation. Vu que le nombre de personnes dans le Centre était limité, il a fallu mettre en place un système de planning. », détaille Laure Philippe, médecin au centre du don du sang et chargée de la sélection des donneurs.« En fait, pendant cette période, on s'est aperçu que la gestion des stocks était bien meilleure parce qu'on savait au jour le jour combien de personnes allaient venir. Combien de poches on aurait et quels étaient les besoins au sein de l'hôpital.»« Concrètement, les personnes se connectent sur le site dondusang.nc et il y a sur sur ce site une section qui s'appelle Réserver en ligne. Tous les créneaux disponibles s'affichent et elles prennent rendez-vous elles-mêmes», poursuit Laure Philippe.« On a besoin chaque semaine d'avoir 160 poches de sang. Cela veut dire que tous les jours, il faut qu'il y ait entre 30 à 35 personnes qui viennent donner leur sang pour répondre aux besoins des patients. »