Une école du design ouvre ses portes à Nouméa

Dédié à la formation supérieure dans les arts appliqués et le design numérique, ce nouvel établissement accueille pour son démarrage treize étudiants de 18 à 25 ans. Ils visent une certification professionnelle ou les concours d'entrée dans d'autres écoles hors du pays.



Des professionnels à l'oeuvre

Le design numérique se développe à grande vitesse. Publicité, mode, jeux vidéo… Les champs d’applications sont multiples. Salomé Roche vient d’intégrer la nouvelle école du design à Nouméa, en infographie-webdesign. Comme les douze autres étudiants de cette première année, elle espère trouver sa place dans cet univers très convoité. « J’avais prévu de partir en Métropole et il se trouve que j’ai vu sur les réseaux sociaux que cette école venait d’ouvrir et je ne me sentais pas forcément prête à partir en Métropole », témoigne la jeune femme qui aimerait bien devenir graphiste, même si elle compte profiter de cette formation pour « toucher à tout ».Trois cursus sont ouverts pour cette première rentrée : l’infographie et le webdesign, le motion design et une préparation aux écoles d’arts appliquées. L’ambition : donner aux Calédoniens les mêmes chances que les métropolitains. Il s’agit avant tout de « former des professionnels en communication, en agence de communication, en freelance ou dans des services communication d’entreprises », précise Marie-Line Mercier, la responsable de l’école du design, pour répondre aux « besoins ciblés en Nouvelle-Calédonie », même si l’établissement forme à « tous types de cursus en design ».En partenariat avec deux écoles métropolitaines, les cours sont dispensés par des professionnels du design. Les cursus durent un à deux ans, et l’un d’eux est certifiant. Prix de la formation : 650 000 francs l’année. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à fin mars.