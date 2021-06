Education : les épreuves du brevet avancées en raison du référendum

Le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie a annoncé ce mardi, que la session 2021 du diplôme national du brevet se tiendra le mardi 7 et le mercredi 8 décembre. Les dates ont été changées, en raison du troisième référendum.

Lizzie Carboni •

A situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. En 2021, le calendrier des épreuves du diplôme national du brevet a été modifié, sur décision du vice-rectorat, a-t-il annoncé mardi 22 juin. Les épreuves se tiendront comme d'habitude sur deux jours, le mardi 7 et le mercredi 8 décembre 2021. Cette année, elles ont été avancées, car elles étaient initialement prévues le lundi 13 et le mardi 14 décembre, soit au lendemain du troisième référendum d'autodétermination, prévu lui, le dimanche 12 décembre. "Le vice-recteur a préféré anticiper", confirme le service communication du vice-rectorat.





Le mardi 7 décembre, auront donc lieu les épreuves de français et de mathématiques. Le mercredi 8 décembre sera consacré aux épreuves d'histoire et géographie, ainsi qu'à l'enseignement moral et civique, puis aux sciences.