Élections législatives 2024. Des premières consignes de vote logiques en vue du second tour

Deux jours après le premier tour des législatives anticipées, les consignes de vote des différents camps commencent à tomber, en Nouvelle-Calédonie, pour le second tour.

Après les considérations mathématiques des reports de voix en prévision du second tour, viennent maintenant les considérations purement politiques : les consignes de vote des différents mouvements calédoniens. Des consignes qui peuvent sembler superflues, tant les résultats du premier tour ont de nouveau "sacralisé" l'habituel affrontement entre loyalistes et indépendantistes.

Les Loyalistes et le Rassemblement se posent en défenseurs de la fermeté et du dialogue constructif

Dans un communiqué commun, les deux partis non-indépendantistes, alliés pour ce scrutin, saluent la forte participation. Garantie, selon eux, "de résultats légitimes et sans-ambiguïté". Ces résultats qualifient leurs candidats Nicolas Metzdorf, dans la première circonscription (39,7 %), et Alcide Ponga dans la seconde (36 %). Ils témoigneraient "du choix clair des Calédoniens non-indépendantistes en faveur d’une ligne qui réclame une réponse ferme face aux récentes violences et qui défend un dialogue constructif avec les indépendantistes démocrates".

Les Loyalistes et Le Rassemblement voient en leurs deux représentants la seule solution "face au risque majeur de voir des indépendantistes entrer à l’Assemblée nationale et pour préserver l’avenir de la Nouvelle-Calédonie", même pour ceux qui n'auraient pas voté pour eux au premier tour. Un appel du pied aux électeurs de Calédonie ensemble.

Calédonie ensemble qui doit s'exprimer dans les prochains jours, tout comme le Rassemblement National.

Le "constat" de l'UPM

Même si le FLNKS n'a pas pu investir de candidats, c'est logiquement que ses composantes appellent à voter massivement pour les deux candidats "Indépendantistes et Nationalistes", Omayra Naisseline dans la première circonscription et Emmanuel Tjibaou dans la seconde.

Dans un communiqué, l'Union progressiste en Mélanésie (UPM) indique que ce choix est la conséquence logique d'un constat : "Il n'y a plus d'autre voie possible que celui de l'accession du pays à sa pleine souveraineté par la construction collective d'un véritable destin commun".

L'Union calédonienne "inquiète"

De son côté, l'Union calédonienne (UC) livre son "analyse de cette séquence électorale" en commençant par remercier les électeurs ayant voté pour les candidats indépendantistes et saluer la forte participation. Une mobilisation que le parti voit comme "une réponse cinglante au passage en force du projet de loi portant sur le dégel du corps électoral à l’Assemblée nationale". L'UC dit toutefois rester "inquiète" de la qualification des candidats "anti-indépendantistes" car ils sont, dit-elle, "les principaux responsables de la situation". Le parti entend donc "amplifier la mobilisation pacifique" et "faire barrage aux deux candidats loyalistes".

Le MOI appelle à l'union indépendantiste

Pas de communiqué formel pour le Mouvement des Océaniens Indépendantistes, mais un courrier listant ses positions pour le second tour. Courrier virulent à l'encontre des responsables loyalistes qu'il estime responsables des violences des dernières semaines. À grand renfort de majuscule, le MOI appelle ainsi à "mettre un terme définitivement à la carrière de député de M. Metzdorf". Le mouvement appelle aussi à une mobilisation forte, notamment des abstentionnistes, et à "ce que l'ensemble de la mouvance indépendantiste fasse un communiqué commun dans ce sens". De quoi permettre, selon lui, "d'envoyer deux indépendantistes à l'Assemblée nationale" et "un message fort au monde et surtout en France".

La France Insoumise prône le changement

Si elle encourage bien les électeurs à voter pour Omayra Naisseline et Emmanuel Tjibaou, l'antenne locale de LFI met en avant d'autres arguments que l'accès à la pleine souveraineté. Les Insoumis calédoniens disent "soutenir le changement" face à Nicolas Metzdorf qualifié de "candidat du passage en force". Ils se basent aussi sur la politique nationale, appelant à ne pas donner "un député de plus" à " la macronie et le RN, propulsés par les mêmes oligarques qui mènent les peuples à la guerre, dans le seul intérêt d'une poignée de capitalistes qui pillent le peuple et la nature."